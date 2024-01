Djokovic vuelve a pasar un mal rato con Popyrin; Badosa va en serio

El serbio Novak Djokovic (1), que no mejoró su intermitente versión del estreno, superó al local Alexei Popyrin por 6-3, 4-6, 7-6(4) y 6-2 en la segunda ronda del Abierto de Australia. Su próximo rival será el argentino Tomás Martín Etcheverry, después de que se impusiera por su parte al francés Gael Monfils en tres sets (6-4, 6-4 y 6-4).

Novak saves 4? set points to tie us away at 5-5 in the third! #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/x21DJcZ7ac

Celebró con una efusividad impropia de una victoria en segunda ronda ante un rival situado fuera del top-40, por la situación 'in extremis' que atravesó en el tercer parcial tras salvar cuatro pelotas de set. "Él tuvo una derecha fácil y la falló, fue un mejor tenista durante un set y medio. En el tie-break cambió la tendencia. No creo que jugué al mejor nivel", comentó el vigente campeón durante la entrevista a pie de pista realizada por el estadounidense Jim Courier.

La española Paula Badosa volvió a brillar en la segunda ronda del Abierto de Australia al imponerse con facilidad a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova por 6-2 y 6-3 tras una hora y doce minutos, en un choque que tuvo que ser atrasado por la lluvia matutina. Su rival en la próxima ronda será la estadounidense Amanda Anisimova después de que superara a la argentina Nadia Podoroska por un firme 6-2 y 6-3.

La catalana repitió victoria en la pista 6, también conocida en Melbourne Park como la pista del bar porque la organización del evento decidió establecer un moderno establecimiento de copas con dos plantas en uno de los laterales de la pista, situación que provoca una distracción extra para las tenistas.

Volvió a disimular a la perfección que estuvo prácticamente toda la temporada pasada fuera del circuito por una grave lesión de espalda y acabó el duelo con un 83% de puntos con primeros servicio y sin conceder ningún juego al saque. Sus 31 golpes ganadores y tan sólo 13 errores no forzados dan pistas que la española nacida en Nueva York no perdió el tiempo durante la pretemporada porque quiere volver a la parte más privilegiada de la lista WTA.

Rebeka Masarova acusó los cambios de temperatura y cayó ante la ucrania Lesia Tsurenko por 6-3 y 6-4 en la segunda ronda del Abierto de Australia. "Las condiciones de hoy eran totalmente diferentes. El otro día hacía mucho calor y hoy bastante frío", comentó sobre la particularidad del tiempo en Melbourne, donde las temperaturas varían muy inconsistentemente y de forma radical.

Jaume Munar no pudo culminar la remontada en la segunda ronda del Abierto de Australia frente al francés Adrian Mannarino (20), tras caer por un ajustado 6-3, 6-3, 1-6, 2-6 y 6-3 en tres horas y 24 minutos. El balear se despidió de Australia con sensaciones positivas después de arrollar al ruso Alexander Shevchenko en primera ronda y ofrecer una meritoria batalla al inteligente Mannarino, que acabó desquiciado en algunos tramos del tercer y cuarto set, como consecuencia de la solidez de Munar.

El italiano Jannik Sinner (4) y el australiano Alex De Miñaur (10) superaron con comodidad sus duelos de segunda ronda ante el holandés Jesper De Jong (triple 6-2) y el transalpino Matteo Arnaldi (6-3, 6-0 y 6-3), respectivamente. También cumplieron como favoritos el estadounidense Taylor Fritz (12) y el ruso Karen Khachanov (15), al sobreponerse al perdedor afortunado francés Hugo Gaston (6-0, 6-3 y 6-1) y el estadounidense de la previa Aleksandar Kovacevic (6-4, 6-3, 4-6 y 6-3).

?? @MFrech97 punches her ticket to the third round!



She defeats Caroline Garcia 6-4 7-6(2) - her first win over a top-20 player!#AusOpen • #AO2024pic.twitter.com/FicFvSakAK