Djokovic se pone en 400; Alcaraz se queda solo tras perder Carballés y Davidovich

El tenis español tendrá solo un representante en la tercera ronda de Indian Wells: Carlos Alcaraz, que se quedó sin compatriotas en el desierto californiano tras las eliminaciones este sábado de Alejandro Davidovich y Roberto Carballés.

Davidovich cayó este sábado en la segunda ronda frente al francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4 en una hora y 18 minutos. Número 23 del mundo y sin tener que disputar la primera ronda, el malagueño perdió con un Fils que ocupa la posición 43 de la ATP. Davidovich no pudo así repetir su buen papel del año pasado en Indian Wells, donde llegó hasta los cuartos de final.

Doing what he does best ??@DaniilMedwed defeats Carballes Baena 6-2 6-3 #TennisParadise | #IndianWellspic.twitter.com/rNDEMi0lCz