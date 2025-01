Djokovic: "Me gustaría tomarme una copa con Nadal y Federer y hablar de las cosas que les molestan de mí"

Novak Djokovic tiene claro que tanto Carlos Alcaraz como el italiano Jannik Sinner pueden batir su récord de 'Grand Slams' "si hacen las cosas de manera adecuada" y, del murciano, asegura que completará "muy pronto" los cuatro 'grandes' y que no debería centrarse todavía en ser "la historia", mientras que no duda de que todavía se ve competitivo para seguir con una carrera marcada por la rivalidad con Roger Federer y Rafa Nadal.

"Es demasiado pronto, pero la gente dice que mis récords nunca se romperán. Lo dudo, quiero decir, Carlos podría ser el próximo, incluso Jannik. Si cuidan su cuerpo, si hacen las cosas de la manera adecuada, se centran en la longevidad y en el largo plazo, entonces pueden hacerlo", asegura Djokovic en una entrevista en la revista 'GQ' de cuyo número de febrero es portada.

Sobre el murciano, recuerda que "ha hecho algo que nadie ha hecho en la historia a una edad tan joven". "Así que las probabilidades están de su lado. Va a completar su 'Grand Slam' muy pronto", advierte del jugador de El Palmar, al que sólo le falta el Abierto de Australia que da comienzo este domingo.

"Incluso él mismo ha dicho que quiere hacer historia, que quiere ser 'el mejor de la historia'. Respeto ese tipo de mentalidad de 'Ey, creo que tengo lo necesario', pero tal vez sea un poco pronto para que piense en la historia", le aconseja de todos modos el de Belgrado.

Cordon Press Novak Djokovic ha sido el gran rival de Rafa Nadal durante su carrera

También habla de su rivalidad con Rafa Nadal y Roger Federer y que califica de "eternas". "Es algo que deja una marca increíble y un legado en este deporte. Es algo que durará para siempre y de lo que estoy muy orgulloso, soy muy feliz de ser parte de ese grupo. Han sido una parte integral de mi éxito y de la historia que hice de este deporte. Las rivalidades con ellos me han endurecido como nada lo ha hecho a lo largo de mi carrera", expresa.

LA 'INTIMIDACIÓN' DE NADAL

Y entre el suizo y el español, no oculta que el segundo era más "intimidante" y no olvida alguno de sus 'rituales' antes de los partidos, como el de poner la música muy alta en sus auriculares para que todos la escuchasen. "He visto en alguna parte que cuando le preguntaron por eso dijo que nunca lo hizo para intimidar. Yo estaba como 'Uhh, no estoy tan seguro'", puntualiza.

Cordon Press Los tres más grandes de la historia del tenis en la Laver Cup 2022.

El serbio insiste en su creencia en que ni Nadal ni Federer le aceptaron "al principio" por su ambición de querer ganarles. "Y debido a esa postura de confianza, probablemente se distanciaron aún más de mí. Y eso está bien, lo acepté como es, entendí el mensaje que recibí, que era que somos rivales y nada más. Y para ser sincero, es muy difícil ser amigos en el circuito. Si eres el mayor rival y compites constantemente y eres el uno, el dos y el tres del mundo, es difícil ser cercanos, salir a cenar y hacer viajes familiares", añade.

Por ello, al de Belgrado le gustaría "tomar una copa o dos con ellos". "Y simplemente abrirme y hablar sobre las cosas que les molestaron, o viceversa. Y creo que también me encantaría sondear sus cerebros y entender lo que estaban pensando, cómo manejaban ciertas situaciones en la pista y las presiones sobre tus hombros cuando estás en la cima del juego. Y tengo mis observaciones porque los observé como ellos me observaron a mí a lo largo de los años, pero es diferente cuando lo escuchas de la propia persona", recalca el exnúmero uno del mundo.