Dinamarca viajará a la Eurocopa con Christensen y Eriksen, pero sin Braithwaite

El seleccionador de Dinamarca, Kasper Hulmand, ha convocado al central del Barcelona Andreas Christensen, al centrocampista del Manchester United Christian Eriksen y al atacante del Leipzgig Yussuf Poulsen para la fase final de la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania y de la que se ha caído el delantero del Espanyol Martin Braithwaite.

Den danske EM-trup er nu komplet, og vi er klar til at kæmpe for de rød-hvide farver i Tyskland ????



“Vi har en fantastisk stærk gruppe af spillere med forskellige kvaliteter, og vi kan ikke vente med at komme til EM og give den gas. Vi har en stor tro på, at vi sammen med de… pic.twitter.com/WLVzRAGXil