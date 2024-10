Diego Forlán jugará en el dobles del ATP de Montevideo junto a Federico Coria

El próximo torneo de Montevideo de tenis, que se disputa en la capital uruguaya del 11 al 17 de noviembre, anuncia uno de los grandes atractivos: será ver al exfutbolista Diego Forlán formar pareja de dobles junto a Federico Coria.

Coria es el número 78 del ranking ATP, y Diego Forlán viene de hacer sus primeras incursiones en el tenis profesional. El exdelantero de la selección de Uruguay y del Atlético de Madrid o Villarreal, entre otros equipos, ha competido en varios torneos menores.

La organización anuncia la participación de Forlán presentándolo como un jugador "zurdo, al contrario de como jugaba al fútbol, y su golpe de derecha es el más potente" y califica a la pareja como de "dupla explosiva".

FORLÁN CUENTA CÓMO ESTÁN SIENDO SUS INICIOS EN EL TENIS

Diego Forlán, a sus 45 años, habla de cómo está siendo su inicio en el tenis profesional. En una entrevista que este miércoles publica The Telegraph, donde comparte algunas anécdotas jugando contra otros futbolistas, asegura que con dos años ya tenía una raqueta de tenis en sus manos, y dice que la memoria genética le ha llevado a volver a practicarlo con mucha soltura, incluso después de retirado del fútbol profesional.

"Cuando volví a Uruguay hace unos años, pude jugar en un club de Montevideo, donde me entrené por primera vez, y poco a poco aquello me lo tomé como una competición", hasta tal punto que en 2023 debutó en un torneo de la ITF.

"Ganar me hizo querer más". Se entrenó junto a Carlos Obregón y participó en algunos torneos más. Y ahora le llega la oportunidad más grande de su corta carrera tenística: jugar un dobles.

"Fue por medio de Nacho Carou (jugador del equipo uruguayo de Copa Davis), que siempre me decía de jugar un torneo de dobles juntos. Al principio le dije que no, y luego me mandó una foto de Coria diciendo que quería jugar conmigo el Challenger de Uruguay. Al principio pensé que era una broma, pero ya vi que no cuando el organizador del torneo, Diego Pérez, confirmó que me esperaba en el dobles", confesó en la entrevista.

Ahora, Forlán le dedica a su nueva pasión cuatro días por semana, y ocupa el puesto 113 del ranking de tenistas de más de 45 años.