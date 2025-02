Diakhaby señala a Tchouaméni como clave en su milagrosa recuperación

El central del Valencia Mouctar Diakhaby contó este jueves que el apoyo recibido por parte del centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni le sirvió de motivación durante su rehabilitación para levantarse de la grave lesión de rodilla que se produjo el 2 de marzo de 2024 en el partido entre ambos equipos en Mestalla cuando el madridista se cayó encima de su pierna derecha.

“He recibido varios mensajes de Tchouaméni. Me escribió mucho durante la lesión. Tenemos a un amigo en común, Ferland Mendy, y le doy las gracias porque desafortunadamente sale en la imagen de la lesión, pero él me ha dado motivación a levantarme de esta lesión”, dijo en rueda de prensa.

Diakhaby compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de Paterna después de su vuelta a los terrenos de juego 330 días después de superar su luxación de rodilla y tras ser el protagonista del último partido contra el Leganés en Mestalla en el que marcó el 2-0.

“Me siento bien, tengo que seguir cogiendo ritmo, entrenando y jugando. Depende del entrenador, si siente que estoy bien o no. Estoy bien en general, pero cuando volvemos de una lesión así necesitamos tiempo. Para llegar a un buen nivel en Primera tienes que coger ritmo y necesitas un tiempo para estar bien físicamente”, dijo.

Pero el central franco-guineano reconoció que durante el proceso de recuperación que duró diez meses no tuvo nunca miedo porque en su cabeza no existía la opción de no volver a jugar al fútbol: “En mi cabeza cuando hice la cirugía sabía lo que tenía y tenía claro que iba a volver, no tenía dudas sobre eso”. “Lo que no sabía era cómo iba a volver, cómo iba a responder la rodilla… Pero tenía claro que iba a volver. No he hablado con gente, tengo la fuerza mental de decirme a mí mismo que la opción de no poder volver a jugar al fútbol no existía para mí”, aseguró.

Por último, el defensa valencianista fue preguntado por el supuesto insulto racista que recibió del que fuera futbolista del Cádiz Juan Cala hace un par de temporadas y la comparación con el sufrido por Vinícius en Mestalla. “Sentí que cuando pasó mi caso, LaLiga no actuó cómo debería hacerlo y cuando eran otras personas sí que investigan y le meten más y el presidente de LaLiga no sale a decir cosas raras. Me sentí no defendido. Cada caso es diferente y cuando pasan cosas hay que decir cómo pasan. Para mí son casos de racismo en diferentes épocas y en diferentes lugares. A Vinícius fue un aficionado y en el mío fue un jugador. Es diferente, no se debe comparar”, finalizó.