En la mañana de este martes, a cuatro días de la final de la Copa del Rey, la Real Federación Española de Fútbol ha hecho pública la designación arbitral para ese partido tan importante.

El andaluz José Luis Munuera Montero será el colegiado que impartirá justica sobre el césped de La Cartuja, mientras que el navarro Eduardo Prieto Iglesias actuará como VAR.

RFEF

Nacido en Jaén en 1983, Munuera Montero ascendió a Primera división en la temporada 2016-17, en la que debutó en Baladídos en un Celta de Vigo-Leganés, después de tres campañas en Segunda con 61 partidos arbitrados.

En la máxima categoría ha dirigido 149 encuentros y es internacional desde 2019. La temporada de su ascenso fue distinguido con el Premio Vicente Acebedo que concede el CTA, recordó el organismo.

Eduardo Prieto Iglesias es árbitro especifico de VAR en Primera división y esta temporada ha participado en 62 partidos. La Copa Rey volverá a contar con la tecnología del fuera de juego semiautomático como la temporada pasada y el equipo arbitral lo completarán Íñigo Prieto López De Cerain y Diego Barbero Sevilla en las bandas, junto a Alejandro Muñiz Ruiz como cuarto árbitro.

Santiago Jaime Latre y Miguel Ángel Ortiz Arias serán los asistentes primero y segundo de VAR, respectivamente

Camiseta conmemorativa del COPE

Nuestros compañeros de COPE Mallorca han lanzado una camiseta especial con motivo de la presencia del club balear en la final copera. Una camiseta conmemorativa que ha tenido una gran acogida y que ha sido agotada en muy pocas horas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En lo deportivo, el Mallorca ha realizado este martes el primer entrenamiento de la semana de cara a ese duelo del sábado. El entrenador mexicano Javier Aguirre tiene las dudas de Omar Mascarell y de Martin Valjent, pero ninguno de los dos están descartados.

Athletic

Por su parte, el Athletic ha contado este martes con jornada de descanso antes de afrontar tres sesiones de entrenamiento en Lezama previas a su viaja a Sevilla.

El plan de trabajo anunciado por el club bilbaíno señala que Ernesto Valverde ha programado esas tres sesiones el miércoles, el jueves y el viernes a puerta cerrada a las 11.00 horas. Antes de la primera de ellas, la de mañana, Oscar de Marcos ofrecerá la última rueda de prensa en tierras vizcaínas.

Las siguientes serán ya en Sevilla a donde viajará la expedición rojiblanca en un vuelo que saldrá de Bilbao el viernes a las 15.30 horas. A las 19.15 Valverde y el capitán, Iker Muniain, comparecerán ante los medios de comunicación y a las 20.00 el Athletic entrenará en La Cartuja.

La final

La final entre el Athletic y el Mallorca se disputará el sábado 6 de abril en el estadio de La Cartuja a partir de las 22:00h. Partido que se podrá seguir, por supuesto, en Tiempo de Juego, con un gran despliegue de comentaristas y de enviados especiales.

Uno de los partidos más importantes en la temporada del fútbol español será dirigida como hemos dicho por Munuera Montero. El especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, considera esta designación como "cantada por descartes entre los otros internacionales, por incompatabilidad geografíca por haber pitado alguna final".

José Luis Munuera Montero, en un encuentro de LaLigaCordon Press

Pedro Martín ve al andaluz como un árbitro "bueno, incluso muy bueno", pero "no acaba de despegar". Una "final poco mediática" y que de no haber sido por eso "no habría sido el agraciado".

Por último, Pedro Martín ha destacado que Munuera Montero "se ha significado por llevar la contraria al VAR y eso mola".

Canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.