Desvelan cómo se gestó el abandono del Barcelona a Heurtel en Estambul

El caso Heurtel ha sido uno de los grandes escándalos de los últimos años en el baloncesto español. El jugador francés pertenecía al Barcelona con el que viajó a Estambul donde en plena pandemia lo dejaron tirado y solo por estar negociando con el Real Madrid. Un hecho bochornoso del que ha hablado en una extensa entrevista en Jot Down Nacho Rodríguez, por entonces responsable de la sección de baloncesto en el conjunto azulgrana.

«Cuando llegué a dirigir la sección del Barcelona, me preguntaba dónde estaba la cámara oculta, si había fichado por el Barça o por un equipo de Liga EBA sin estructura y sin nada»

El base recuerda que en diciembre del 2020 Thomas Heurtel, que no contaba para Sarunas Jasikevicius, le solicitó viajar con el equipo a Turquía donde iban a enfrentarse al Anadolu Efes. En la entidad daban por hecho que el galo firmaría por el Fenerbahçe, pero se enteraron de que no iba ser así y su intención era vestir de blanco. Lo que desencadenó su abandono en Estambul.

"Tras el partido entré en el vestuario. Saras me dice: 'Oye, Nacho, Heurtel no viajará con nosotros, ¿no?'. Le digo: 'Claro que sí. ¿Cómo vamos a dejar en pandemia a un jugador aquí tirado? Saras, tiene que viajar sí o sí. Esto no lo podemos hacer'. 'No, Nacho, no puede ser. Que se quería ir al Madrid'. Digo: 'No, no, no, Saras, que no. No podemos mezclar las dos cosas'. Y me salgo fuera. Todo el staff técnico, nueve personas me dicen al volver: 'Oye, Nacho, ¿lo has pensado bien?'. Digo: 'Claro que sí. Y viene con nosotros. Si hubiera ido al Madrid, pues ya está. Ya mañana podemos decir lo que sea'. Y Saras me responde que no puede ser. '¿Qué opináis todos?', le preguntó a la gente del staff. Y se genera un debate. Todos dijeron uno por uno que no, que 'con lo que había hecho' se tenía que quedar en Estambul. 'Yo no lo veo, pero si sois nueve personas las que estáis aquí de acuerdo en esto, pues ya está. Pues que se quede aquí, se le saca un billete de avión y se le deja el hotel", recuerda.

Nacho Rodríguez apunta que fue Albert Soler, director de deportes profesionales del Barcelona, el que le indujo a respetar la voluntad de la mayoría y dejar allí a Heurtel. Ahora ha mostrado su arrepentimiento por aquellos hechos: "Arrepentido no, lo siguiente. Si me vuelve a pasar, que se queden los nueve allí si quieren, pero a un jugador de tu equipo no se le puede hacer eso. Fue un gravísimo error dejar a Heurtel en Estambul".