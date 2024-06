Ramos se despide del Sevilla: "Llegué con el objetivo de homenajear a Puerta, Reyes y a mis abuelos"

SERGIO RAMOS SE DESPIDE DEL SEVILLA

El central Sergio Ramos, que este martes se ha despedido como futbolista del Sevilla, se va con los dos objetivos con los que llegó "cumplidos" y ha asegurado que seguirá su carrera como jugador porque tiene ganas de competir y se encuentra a sus 38 años bien físicamente, aunque apuntó que aún no tiene decidido su futuro ni nada firmado con otro club.

El sevillano, en la sala de prensa del Ramón Sácnehz-Pizjuán, en la que estuvo acompañado por el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, dijo que llegó el pasado septiembre con un primer objetivo de "homenajear" a Antonio Puerta, José Antonio Reyes y también a sus abuelos y a su padre, con los que aseguró que tenía "una deuda".

También destacó que el segundo objetivo era "demostrar" su "sevillismo dentro del terreno de juego" y, con ello, "cerrar una herida abierta con la afición", por lo que se va "con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila" y añadió que su decisión es solo "personal y familiar". Sobre su futuro, insistió en que no tiene nada firmado con ningún equipo ni en ninguna parte.

Sergio Ramos ha reiterado que "en ningún momento el dinero ha sido un problema" para seguir o no en el Sevilla, al que comunicó su decisión antes de acabar junio porque "quería que el club tuviera el tiempo suficiente para plantear la nueva temporada" y del que se marcha "con la cabeza alta y la conciencia tranquila".



Al excapitán del Real Madrid tampoco le pesa la "etapa delicada" que vive el Sevilla en los frentes social y económico porque "a la hora de venir, ya sabía de este momento complicado", pero incidió en que a él le "gustan los retos y quería ayudar" porque "el sevillismo no se negocia, se lleva en vena desde el nacimiento".



Sergio Ramos, que está "seguro de que el club superará" la presente crisis, afirmó que ha "disfrutado esta temporada de un cúmulo de sentimientos muy buenos gracias a la confianza del presidente y de todo el club", y que ha "vuelto a sentir cosas que no sentía desde que era muy joven".

Sergio Ramos comunicó al Sevilla que no continuará la temporada que viene en el conjunto andaluz, tras haber jugado en su vuelta a la entidad 37 partidos, con un total de 3.301 minutos y 7 goles en su haber, ha informado este lunes el club.

El central Sergio Ramos retornó el pasado verano al Sevilla, conjunto en el que se formó, tras pasar por el Real Madrid, en el que militó dieciséis temporadas, y el París Saint Germain, en el que jugó dos años.

Sergio Ramos, el canterano sevillista más laureado de todos los tiempos, vuelve a ser historia en el club hispalense tras confirmarse este lunes que deja el equipo de su alma, inmerso en una obligada y profunda reconversión en ciernes. Se vuelve a marchar el 'hijo pródigo', el gran líder del vestuario en un curso muy duro, tras haberse sacado la 'espinita' que tenía clavada desde hace dieciocho años.

Sergio Ramos, de 38 años, tenía la asignatura pendiente de regresar a su equipo de siempre después de su polémica y agria salida al final de la campaña 2004-05, tras una explosiva irrupción en el Sevilla de su mentor, Joaquín Caparrós, y por un traspaso millonario al Real Madrid que generó un gran rechazo en el sevillismo, casi irreconciliable, en los tiempos de José María del Nido Benavente como máximo rector del club.

Sin embargo, el de Camas vio cumplido el pasado septiembre el sueño de volver a vestir la casaca blanquirroja del club en el que se formó y con el que debutó en la élite, después de dieciocho años de acumular un sinfín de títulos y éxitos de todos los colores en su larga etapa en el Real Madrid, antes de fichar por el PSG, y con una selección española de la que también fue capitán y santo y seña muchos años.

Considerado uno de los mejores centrales del mundo, en esta última campaña ha sido referente y jefe absoluto de la defensa de un Sevilla en caída libre, y se marcha de nuevo del club de su corazón.