El desorbitado precio que Maldini pagó en Oslo por una paella para tres: "Ha subido el PIB por 4"

Uno de los momentos más llamativos que se vivieron en Tiempo de Juego durante el partido de fútbol entre Noruega y España sucedió en la previa del partido, justo antes de que los equipos saltasen al césped del Ullevall Stadion.

Unos minutos antes de que el balón echase a rodar, el rey de Noruega, Harald V, hizo aparición en el palco, y según saludaba al resto de personalidades, absolutamente todo el público en la grada se ponía en pie mientras entonaba el 'Kongesangen', un himno real basado en el 'God Save the King/Queen' y que se canta cada vez que la familia real noruega hace aparición en un evento público.

Sergio Jiménez, Manolo Lama, Maldini y Miguel Ángel Díaz, en Ullevall Stadion de Oslo

El momento de respeto del pueblo noruego a su monarca no pasó desapercibido para los comentaristas de Tiempo de Juego, y fue Pedro Martín quien puso algo de luz con uno de sus datos: "No me extraña ese respeto por el Rey porque, a excepción de algún microestado, Noruega es el país con más renta per cápita del mundo. Por comparar: es unas tres veces la española", lo que dio pie a uno de los 'chascarillos' que acompañó todo el partido: el precio que pagó Maldini por una paella en un restaurante en Oslo.

Maldini, y su comida en un restaurante español en Oslo

El caso es que Maldini aprovechó que su hija está realizando unos estudios en la capital noruega para aprovechar un día en familia, como detalló este domingo antes en 'La Hora de Maldini y Evangelio'. Entre sus planes, estuvo degustar una paella para tres personas en un restaurante español, lo que desató todo tipo de 'troleos' por parte del resto de comentaristas, empezando por Manolo Lama: "Después de lo que ha pagado Maldini, la renta per cápita de Noruega ya es cuatro veces el de España".

Imagen de una paella marinera.





Maldini se defendió como pudo: "las gambas eran grandes, sí. Eran gambones".

Yo le hubiese cobrado a Maldini 500€ solo por el delito de ir a Noruega y pedir una paella… @tjcope#NoruegaEspaña#EURO2024 — EKIS (@ekissnchez) October 15, 2023

La mayoría de mensajes de los oyentes al Whatsapp de Tiempo de Juego iban en torno a su duda de por qué Maldini se pide en Oslo para comer una paella: "Me sacrifico por mi hija, que lleva dos meses en Oslo y quería comer una paella, ¿le digo que no?".

ESCUCHA EL 'VACILE' DE LOS COMENTARISTAS DE TIEMPO DE JUEGO A MALDINI POR PEDIRSE UNA PAELLA EN OSLO

Destacó el mensaje que el chef Quique Dacosta envió a Paco González: "A ver si las gambas eran de Denia...". Y es que desde la presentación de su último libro, el kilo de gamba roja ha subido a 300 euros por kilo...

"Al menos, el propietario era oyente de Tiempo de Juego", comentó Lama.