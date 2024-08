La desolación de Jon Rahm al quedarse sin medalla en los Juegos Olímpicos: "Doloroso"

El golfista español Jon Rahm dejó escapar este domingo las medallas en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 en un bajón en los últimos hoyos cuando iba en cabeza, fuera incluso del podio que ocuparon el estadounidense Scottie Scheffler, el inglés Tommy Fleetwood y el japonés Hideki Matsuyama.

La remontada de Rahm en Le Golf National había empezado en la segunda jornada del torneo hasta ponerse líder de cara al desenlace de este domingo. El de Barrika defendió su posición de privilegio con holgura, pero en los segundos y últimos nueve hoyos se derrumbó con tres 'bogeys', el último en el 17 con el que terminó de alejarse al menos del bronce, y un duro 'doble-bogey' en el 14.

Además, por detrás, el asalto al recorrido en las proximidades de Versalles no dio tregua, con un Scheffler una vez más intratable, que igualó el récord del campo con un -9. El número uno del mundo firmó su séptima victoria de 2024 para ganar el oro olímpico con un total de -19. Fleetwood, figura de la Ryder Cup en este mismo campo en 2018, fue plata con -18 y Matsuyama, múltiple ganador en la PGA y con un 'major', se colgó el bronce (-17).

Desolación de Rahm

El de Barrika atendió a nuestro compañero Germán Dobarro al término de la jornada, y no pudo ocultar la desolación: "El puesto me da igual, doloroso".

Un Rahm que no encontraba la explicación a cuál fue el punto de inflexión en la final: "No lo sé. Han sido dos hoyos que no creo que haya hecho nada especial. Un campo díficil. El mayor error ha sido el 14. La salida no era mal, pero cuando me puse en posición no puedo fallar el segundo golpe".

Jon Rahm acarició el oro, pero se marcha sin premio

Jon Rahm llegó a acariciar este domingo la medalla de oro, pero sucumbió en la recta final y se marchó de vació de Le Golf National. Con un recital de juego, el 'león de Barrika' llegó a liderar el torneo con cuatro golpes de ventaja a falta de ocho hoyos con hasta seis birdies en los diez primeros. En ese momento comandaba la tabla con cuatro impactos de margen sobre Matsuyama y Fleetwood.

Pero Rahm, que llegó a los Juegos embalado tras firmar en el Reino Unido su primer título en el LIV Golf, se hundió en el momento decisivo. Encadenó bogeys en los hoyos 11 y 12 y agregó un triple bogey en el 14 para, ya descentrado, descolgarse casi definitivamente de la lucha.

Tuvo una mínima opción en el hoyo 18 de, al menos, jugar un desempate por el bronce con Matsuyama, pero todo dependía de una larguísimo putt que no entró. Incluso remató el torneo con un nuevo bogey que lo envió a la quinta plaza, igualado con el irlandés Rory McIlroy, número dos mundial. Después estar a un paso del oro, el vizcaíno terminó sin colgarse medalla alguna.

El también español David Puig acabó en el puesto cuadragésimo con -1 en el total y cuatro rondas de 69, 69, 70 y 75.