El desgarrador mensaje de Jesús Vázquez: "Podría haber sido un susto mayor"

El lateral izquierdo del Valencia Jesús Vázquez ha iniciado una rehabilitación tras sufrir un trastorno neuromotor que apareció de forma aguda hace unas semanas y que según él mismo dijo le ha podido obligar a “tener que dejarlo todo”.

Según anunció el club, Vázquez se ha sometido a pruebas médicas en un centro especializado debido a un trastorno neuromotor que apareció de forma aguda hace unas semanas. “Tras el estudio clínico llevado a cabo va a iniciar un tratamiento enfocado a mejorar su sintomatología aguda y ha iniciado al mismo tiempo un proceso de rehabilitación”, se apunta desde la entidad.

“Gracias a Dios después de 5 días ingresado, podría haber sido un susto mayor y haber tenido que dejarlo todo. Pero creemos que todo ha salido bien. Espero poder comenzar con la rehabilitación cuanto antes y poder estar de vuelta junto a todos mis compañeros”, señaló el jugador en sus redes sociales.

Vázquez estuvo a punto de salir desde el banquillo en el choque ante el Atlético de Madrid del pasado 16 de septiembre pero no se sintió bien y no lo hizo y desde entonces no ha vuelto a ejercitarse con el equipo.

