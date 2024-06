La desesperación de Manolo Lama tras no sonar los himnos en el España-Andorra: "Hasta las pelotas"

Si alguien esperaba que no sucedieran grandes cosas durante el amistoso entre las selecciones de España y Andorra se equivocó desde el minuto 1.

Antes, incluso, de que el balón echase a rodar en el Estadio Nuevo Vivero de Badajoz, se vivió una situación insólita en un partido de selecciones nacionales, pero los himnos no sonaron.





Con los jugadores perfectamente alineados a lo largo del círculo central, se hizo el silencio en el estadio y todo el mundo esperaba que sonase el himno de Andorra, por ser visitante y después, el de España.

Iker Álvarez despeja y evita un remate de Ferrán Torres.EFE





El silencio se hizo demasiado largo, hasta el punto de que el único sonido que se escuchó fue una especie de zumbido a través de la megafonía, lo que provocó el silbido general de los 13.000 espectadores presentes en las gradas.

Manolo Lama y su 'relación' con la megafonía: "Hasta las pelotas"

La narración de Manolo Lama durante esos dos largos minutos fue tan particular como el momento vivido en Badajoz.

Lama presentó que "primero suena el del principado de Andorra". El himno de Andorra no sonaba: "¡Dale a la música, maestro...!". Nuevo silencio. "Pues el maestro no ha venido... Una, dos y... No quiere el maestro ¿Pero suena esto o no, Miguelito?".

Sonó el 'zumbido' por los altavoces que provocó el enfado del público, situación que Lama volvió a abordar con ironía: "¡Sonó! Pero este no es el himno, que estén tranquilos".

A partir de ahí, Lama 'explotó' contra el sonido del estadio: "¡Te voy a decir una cosa!"

Audio





Lama lamentó que todos aquellos presentes en el estadio "hemos estado durante dos horas zumbando los oídos con la música y ahora que tienen que sonar los himnos no suenan. ¡Estábamos hasta las pelotas desde las cinco de la tarde sonando la música!"

La reacción del público en ese momento fue la esperada: un poco a su manera, entonaron el himno de España 'a capella', momento que fue captado perfectamente por el micrófono ambiente de la retransmisión en Tiempo de Juego.

Solo Poli Rincón se atrevió a intervenir con una indignación propia de un ex futbolista internacional: "Esto es un bochorno, es un bochorno total".

Dado que el problema no tenía solución, los jugadores se saludaron con el tradicional pasamanos y el partido comenzó.