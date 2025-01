La desconfianza de Dani Senabre con el cierre del 'caso Araújo' en el Barcelona con su renovación: "No me extrañaría"

Este jueves, el Barcelona dio carpetazo a uno de sus 'culebrones' abiertos: el de Ronald Araújo. El uruguayo ha renovado hasta 2031, tal y como ha hecho oficial el club azulgrana a media tarde.

Todo apuntaba a que el jugador tenía clara su marcha en el presente mercado invernal, pero la lesión de Íñigo Martínez, le ha abierto claramente las puertas de la titularidad, y la insistencia tanto de sus compañeros de vestuario como del cuerpo técnico le han hecho cambiar.

EFE El defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araujo (d) pelea un balón con el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido de la final de la Supercopa de España

CRONOLOGÍA DE UN CULEBRÓN

Atendiendo a los hechos que han venido sucediendo en los últimos meses, no se puede decir que ni mucho menos haya sido una renovación sencilla.

En primer lugar porque, sobre el acuerdo que tenía hasta 2026, el jugador congela la primera oferta de renovación del Barça, al entenderla a la baja. Es entonces cuando el Barcelona decide cambiar de estrategia.

En el pasado verano, el Barcelona se abre a una venta del futbolista. Sonó con fuerza el Bayern de Munich, pero el central se lesiona en la Copa América. Esto detuvo cualquier transferencia del jugador, en un momento en que el club estaba abierto a una operación de 100 millones de euros.

Después, arranca la temporada actual, y Araújo, con la llegada de Hansi Flick al banquillo, se ve sin sitio en el equipo. Va madurando la decisión de marcharse, pero es entonces cuando el club se cierra a propuestas.

Cordon Press Araujo posa sonriénte con la medalla de campeón de la Supercopa de España

Después, la apertura de la ventana invernal de mercado pone en escena a la Juventus de Turín, y el uruguayo se muestra predispuesto a salir. Al club llega una oferta de 35 millones de euros, pero que Araújo vaya a marcharse del Barcelona parece más que claro.

Sin embargo, hay una cosa que cambia por completo el guión: la lesión de Íñigo Martínez durante la Supercopa de España. Es lo que hace que Araujo vuelva a ser titular. En el vestuario hablan con el zaguero y la decisión definitiva es la de seguir vistiendo de azulgrana, según el nuevo contrato, hasta el 30 de junio de 2031.

DANI SENABRE NO SE FÍA

Tal como están las cosas en el Barcelona esta temporada, para Dani Senabre que Araújo haya renovado para largo no es garantía de que el futbolista vaya a quedarse en el Barcelona.

"En este mundo, cuando se trata de dinero, y más en el mundo del fútbol, no hay que dar nada por cerrado nunca", comentó Senabre en Deportes COPE, con Manolo Lama.

Senabre reconoce que, con este gesto, lo único que se cierra es "una etapa, un culebrón, una situación que parecía enquistada", y cuyo desenlace parecía ser precisamente el contrario al que ha sucedido: "Escuchando la frialdad de todos los protagonistas, parecía inminente que se iba a cerrar con la salida de Araújo y, al final, ha dado un vuelco".

Aún así, y con todo sobre la mesa, Senabre no descarta que la situación del jugador pueda cambiar en un futuro muy próximo y dar otro giro. Por eso, Senabre cree que "si en el mercado de verano se vuelve a abrir, no me sorprendería para nada si se reciben ofertas, si la situación económica sigue siendo preocupante o si el jugador no se adapta del todo a la nueva forma de defender que tiene el equipo, que el otro día lo pasó mal".

Por eso, en conclusión, el periodista catalán no termina de "dar por cerrado el 'caso Araújo'", pero sí da "por cerrada esta etapa del 'caso Araújo'".