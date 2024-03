Denver somete a Minnesota; Doncic vive un día para olvidar

Minnesota Timberwolves, 112 - Denver Nuggets, 115

Sin el dominicano Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert y Naz Reid, Anthony Edwards tuvo un triple sobre la bocina para haber forzado la prórroga, pero el balón no entró y los Timberwolves, en segunda noche de 'back-to-back', no pudieron culminar su hazaña después de un minuto final fantástico en el que pusieron contra las cuerdas a los Nuggets con tres triples seguidos (dos de Jaden McDaniels y uno de Mike Conley).

Joker and Ant battled all night with the #2 spot in the West at stake, with the Nuggets coming out on top in a thriller ????



Jokic: 35 PTS, 16 REB, 3 3PM,

Edwards: 30 PTS, 8 REB, 8 AST, 3 3PM, pic.twitter.com/Sa7cVwZyUJ — NBA (@NBA) March 20, 2024

Anthony Edwards terminó con 30 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias y estuvo ayudado por McDaniels con 26 tantos; mientras que Nikola Jokic, con 35 puntos y 16 rebotes, se colocó al timón de unos Nuggets (48-21 de balance) que arrebataron a los Wolves (47-22) la segunda plaza del Oeste. En los de Denver también brillaron Michael Porter Jr. (26 puntos) y Jamal Murray (18 puntos y 11 asistencias).

San Antonio Spurs, 107 - Dallas Mavericks, 113

Luka Doncic jamás había fallado tantos tiros en un partido de la NBA, aunque al final añadió otro triple-doble a su colección con 18 puntos, 10 rebotes y 16 asistencias pese a un lamentable 6 de 27 (2 de 12 en triples) Tampoco Victor Wembanyama estuvo a la altura, al menos en cuanto a puntería, ya que cerró su actuación con 3 de 13 en tiros de campo (0 de 4 en triples) para 12 puntos, 11 rebotes y 6 tapones. Kyrie Irving (28 puntos y 7 rebotes) guió a Dallas (40-29) a su sexto triunfo en sus últimos siete encuentros.

Brooklyn Nets, 91 - New Orleans Pelicans, 104

También han metido la directa los Pelicans (42-26), que han ganado siete de sus últimos ocho encuentros y que ya le pisan los talones a los Clippers (42-25) por la cuarta plaza del Oeste. Zion Williamson brilló con 28 puntos (enorme 11 de 16 en tiros de campo) y 7 rebotes para unos Pelicans claramente superiores en Brooklyn de principio a fin. Los Nets, ya sin nada que hacer esta temporada, solo han ganado uno de sus últimos siete partidos y tuvieron a Cam Thomas como principal referente con 25 puntos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Zion Williamson scores 28 to power the @PelicansNBA to their 7th win over the last 8 games, moving .5 GB of the Clippers for the 4 seed!



28 PTS | 11-16 FGM | 7 REB pic.twitter.com/40Hfb0teLA — NBA (@NBA) March 20, 2024

Washington Wizards, 114 - Houston Rockets, 137

¿Llegarán a meter miedo los Rockets a los Warriors por la última plaza del 'play-in' del Oeste? No parece fácil, pero Houston (33-35) acumula una espléndida racha de seis victorias seguidas (Golden State presenta un 35-32). Jalen Green selló un partidazo con 42 puntos y 10 rebotes para los texanos. En cambio, ningún jugador llegó a los 20 puntos en unos Wizards con cinco derrotas consecutivas y el peor balance de la liga (11-58 frente al 12-56 de los Detroit Pistons).

Fresh off being named Player of the Week yesterday...



Jalen Green goes OFF for 42 points to tie a career high and lead the @HoustonRockets to their 6th-straight W! ???? pic.twitter.com/rnSSESF3MZ — NBA (@NBA) March 20, 2024

Orlando Magic, 112 - Charlotte Hornets, 92

Otro equipo que ha tomado impulso a lo grande son los Magic, que llevan nueve triunfos en sus últimos once partidos y que arrasaron a los Hornets en un encuentro que ya ganaban de 41 puntos antes de llegar al descanso. Cole Anthony (21 puntos y 6 rebotes) fue el máximo anotador de unos Magic en los que ningún integrante de su quinteto titular llegó a los 27 minutos en pista. Brandon Miller (21 puntos y 7 rebotes) fue de lo poco rescatable en Charlotte.