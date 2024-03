El excolegiado internacional Antonio Mateu Lahoz analizó anoche en Tiempo de Juego la labor del equipo arbitral dirigido por el canario Hernández Hernández durante el encuentro celebrado en el Benito Villamarín entre el Betis y el Villarreal.

Al término del mismo, el propio Mateu Lahoz lamentó una circunstancia del partido donde el VAR tendría que haber sido más claro. En el siguiente audio podrás escuchar la opinión del exárbitro tras ser preguntado por Paco González.

El Villarreal asalta el Villamarín

El Betis perdió la sexta plaza, en favor de la Real Sociedad, al caer en casa contra un Villarreal que mantuvo la buena línea liguera tras su golpe en la Europa League. El 'submarino' dejó tras el accidente en Marsella (4-0) y sumó el tercer triunfo seguido en Liga para olvidarse de la zona baja de la tabla.

Los jugadores del Villarreal celebran uno de los goles ante el BetisEFE

El encuentro en el Benito Villamarín fue vivo y movido, con un dominio por barrios y un 2-1 al descanso. El regreso tras lesión de Guido Rodríguez al once supuso el 1-0 a la media hora, pero Baena firmó el empate 10 minutos después. Las defensas no estuvieron bien y el Betis lo aprovechó más en el 2-1 de Willian Jose, sin que fuese claro si el balón había salido de fondo o no.

Con todo, el equipo amarillo siguió de pie en la reanudación y encontró la remontada con el gol en propia puerta de Sokratis y otro de Sörloth, de nuevo con Gerard Moreno decisivo en las acciones ofensivas visitantes. La tensión se dejó notar en el pique entre Alberto Moreno y Chimy Ávila que supuso la expulsión de ambos, y el Villarreal guardó los tres puntos sin mucha complicación.

El gol del Betis

Se llegaba al término de la primera mitad cuando se produjo una de las jugadas polémicas de la jornada. El Betis se había adelantado gracias a un gol de Guido Rodríguez, pero Alex Baena puso el 1-1 momentáneo, hasta que en el minuto 45+2' llegó el tanto de Willian José.

Gol que llegó tras un centro de Pablo Fornals desde la derecha, y en ese centro es donde está centrada la polémica ya que el balón pudo haber salido de la línea de fondo antes de que Fornals pusiera el centro. Sin embargo, ni el VAR, donde estaba Del Cerro Grande, ni el colegiado sobre el césped, Hernández Hernández, dijeron nada al respecto, y el tanto subió al marcador.En el siguiente audio podrás escuchar cómo se contó este gol en Tiempo de Juego con la narración de Rubén Martín desde el feudo verdiblanco.

Como se escucha en ese audio, para Paco González, al ver la repetición de la jugada, "juraría que está fuera con la imagen en movimiento".

Esta acción provocó un gran disgusto en Mateu Lahoz. Primeramente apuntó que para resolver las dudas sobre esa jugada se tenía que recurrir a "la cámara de línea de gol" y así ver si ha salido.

Al término del partido, y al realizar el resumen del papel del equipo arbitral, Mateu reconoció que "subjetivamente podríamos decir muchas cosas".

"El fútbol ha ayudado en cuanto al resultado. Naranjo, el asistente, ha hecho su trabajo lo mejor posible, y está donde está cuando el balón no se sabe si supera o no supera. Hace bien al arriesgar porque él no tiene claro si el balón sale todo cuando Fornals centra", apuntó Mateu Lahoz.

Polémica por el gol de BetisPantallazo DAZN

Después de eso, Mateu Lahoz lanzó una dura crítica por la labor del VAR: "Hoy en día, después de 6 años con VAR, no puede suceder que no tengamos ni la imagen que certifique si sale o no sale. Para una liga de fútbol profesional este tipo de cosas no pueden ocurrir, porque pa eso llegó el VAR".

