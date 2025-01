La defensa a ultranza del entrenador del Espanyol a Ancelotti: “Hay gente que lo más parecido que ha visto a un balón es una caja de zapatos, pero le critica”

Durante la rueda de prensa de Manolo González, previa al Espanyol – Real Madrid, el entrenador fue preguntado por preguntado por Ancelotti y las veces que “se le ha cuestionado a pesar de todo lo que ha ganado”.

“Yo creo que habla tanto su trayectoria como jugador en primer lugar como su trayectoria como entrenador aposteriori”, empezó diciendo Manolo González. Ha llegado un punto en el fútbol en el que discuitimos todo. “Cuando voy al cirujano no le digo como tiene que operar a nadie porque no tengo ni idea. Hay gente que lo más parecido que ha visto a un balón es una caja de zapatos, pero critica a Ancelotti. Como todo es criticar y de fútbol todo el mundo sabe y el respeto aunque hayas ganado mil Champions parece que no existe, pues pasan estas cosas”, continuó diciendo.

“Para mí, es un señor en la manera de comportarse, un ejemplo para todos los entrenadores en su comportamiento hacia y el rival y su equipo. Ojalá gane algún día la ínfima parte de lo que ha ganado él”, finalizó.

La mejoría liguera del Espanyol en el último tramo de la temporada, donde ha sumado dos empates (Leganés, 1-1, y Sevilla, 1-1) y una victoria (Valladolid, 2-1), examina al líder de LaLiga, un Real Madrid en racha de victorias pero cargado de partidos, que encara su noveno duelo de enero.

La realidad de ambos conjuntos es muy distinta. Mientras el cuadro blanco quiere seguir ampliando su distancia respecto al segundo clasificado antes de medirse a él -está cuatro puntos por encima del Atlético de Madrid-, el conjunto periquito pelea por la permanencia. Los catalanes están en zona de descenso y su margen de error es escaso.