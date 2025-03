La defensa de Maldini al fútbol de selecciones: "Abarrotado"

Por última vez en esta temporada se van a parar las competiciones de clubes por esos parones de selecciones, donde algunos países están compitiendo en la Liga de Naciones mientras que los sudamericanos luchan por clasificarse para el Mundial de Estados Unidos de 2026.

En el caso de España, los de Luis de la Fuente viajaron a Países Bajos este jueves donde empataron (2-2) en el minuto 93 gracias a un gol de Mikel Merino. Ahora todo se decidirá este domingo en la vuelta de estos cuartos de final. Una victoria del equipo español equivaldría su tercera Final a Cuatro consecutiva. Además, hay que recordar que España es la actual campeona de la Nations League.

EFE Varios jugadores de la selección española durante un entrenamiento.

españa - países bajos

Para el partido, la selección tendrá la baja del delantero Ayoze Pérez, que fue amonestado el jueves, mientras que el capitán Álvaro Morata se ausentó del primer entrenamiento de España en Valencia por una indisposición y el defensa Robin Le Normand estuvo trabajando al margen.

Ante la baja de Pau Cubarsí, Luis de la Fuente contará con Mario Gila. El defensa de la Lazio, de 24 años, se incorporó a la concentración en la capital valenciana este viernes y completó el entrenamiento con la selección en su primera participación con la absoluta.

Hay destacar también, que España todavía tiene pendiente un encuentro contra Argentina, en la llamada 'Finalissima', donde se enfrentan los vencedores de la Eurocopa y la Copa América. Este partido está previsto que se juegue el 7 de junio, pero España podría estar clasificada también durante esta fecha para la Final Four de la UEFA Nations League.

A pesar de que últimamente la Selección Española está haciendo un gran papel, todavía hay quien piensa que estos parones de selecciones tan solo están para romper las dinámicas de los equipos que están luchando por conseguir grandes títulos como LaLiga o la Champions League.

la defensa de maldini al fútbol de selecciones

Este no es el caso de Maldini que, en 'Tiempo de Juego', ha asegurado que le “encantan” estos partidos de selecciones. “Estaba pensando ya en lo que pueden ser los cuatro partidos de cuartos de vuelta de la Nations League, lo que puede ser el Argentina-Brasil… Vamos a disfrutar mucho”, reflexionó.

“El fútbol de selecciones parece que estorba y nadie lo quiere. Y resulta que ves el Dinamarca-Portugal y el estadio está abarrotado, el Holanda-España, abarrotado; ves el Italia-Alemania-Milán, abarrotado. La gente a su selección la apoya siempre”, agregó.

Por eso continuó defendiendo este parón de selecciones porque “este torneo, que lógicamente no podemos comparar con una Eurocopa y no hablemos de un Mundial, pero es muy importante que España gane mañana y se meta en la Final Four porque ya estás a dos partidos de otro título y es una forma de enganchar mucho más todavía”.

Una defesa que Elías Israel acompaño con datos: "4.094.000 vieron a España el otro día. Es impresionante. Es casi un 30% en un partido de ida de la Nations League, que a nadie le gusta, que a nadie le importa. se va imponiendo ese relato que parece que va calando, luego se ponen 4 millones de personas a ver a la selección y ayer 20.000 en Mestalla a ver un entrenamiento España, para los que crean que no importa".

EFE Once titular de la selección española en Róterdam frente a Países Bajos

