La defensa para Guille Uzquiano que debe ser titular en el Real Madrid ante la plaga de lesiones: "No veo más opciones"

Siguen los problemas en defensa para el Real Madrid tras la confirmación, este martes, de la recaída de David Alaba. El central austriaco estará entre dos y tres semanas de baja tras confirmarse una lesión en el aductor de la pierna izquierda.

De hecho, tal como venía informando Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de COPE, Carlo Ancelotti tenía previsto que Alaba cogiera ritmo como titular en el partido de Copa del Real Madrid frente al Leganés este domingo y que pudiera estar en mejores condiciones de cara al exigente calendario que tiene el club este mes de febrero, con un derbi frente al Atlético de Madrid en Liga y la doble eliminatoria de Liga de Campones frente al Manchester City.

El Real Madrid tiene actualmente lesionados a Militao, Rüdiger, Alaba, Carvajal y Camavinga. Los cinco son defensas.

Cordon Press El central austriaco se retiró lesionado el 17 de diciembre de 2023.

A Ancelotti le quedan sanos: Asencio, Mendy, Fran García, Lucas Vázquez y dos centrocampistas que ha utilizado en algunas ocasiones para jugar en defensa: Aurélien Tchouameni y Federico Valverde.

De hecho, en la lista de convocados para el partido copero frente al Leganés, las bajas marcan la confección del equipo: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Kylian Mbappé serán los ausentes.

LA PROPUESTA DE GUILLE UZQUIANO

El comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, Guille Uzquiano, tiene una propuesta para Carlo Ancelotti. Seguramente sea la única opción que le queda al técnico italiano para resolver los próximos partidos con una defensa de garantías.

EFE Carlo Ancelotti habló del futuro de Rodrygo y Vinicius en el Real Madrid.

En la rueda de prensa de este lunes, Ancelotti comentó sobre las bajas en el eje de zaga que, "desafortunadamente hemos perdido dos jugadores importantes. Alaba ha hecho una buena recuperación y estaba listo para empezar a jugar, y lo iba a hacer en el partido de mañana, porque tenía buenas sensaciones. Estamos en un momento de emergencia que tenemos que aguantar, porque son pequeños problemas que retrasan la vuelta de Alaba 15 o 20 días. Aguantaremos con lo que tenemos", indicó.

Lo que Ancelotti descarta es la opción de Fede Valverde como central: "Va a jugar lateral en algunos de estos partidos, pero no de central. Ahí puede jugar a Jacobo, Raúl Asencio o Tchouaméni".

Precisamente, el técnico del Real Madrid destacó que el centrocampista francés "a nivel defensivo es muy bueno de cabeza, se posiciona bien y tiene conocimiento táctico. Siempre ha cumplido, ha tenido fallos, pero yo no me recuerdo un error claro en todos los partidos que ha jugado".

"Tengo que plantear bien la emergencia que tenemos. Lo arreglamos bien el año pasado. Ahora los jóvenes tienen la oportunidad de mostrar su calidad, en el cual confiamos, como hemos confiado con Asencio cuando ha entrado", concluyó el entrenador del Real Madrid.

CORDONPRESS Mbappé celebra con Tchouameni el primer gol del Real Madrid frente al Celta

Para Uzquiano, Ancelotti solo tiene "una solución posible", que pasa por poner como pareja de centrales a Asencio y Tchouaméni. "A Jacobo Ramón le veo muy 'verde' para partidos de este nivel. Y la otra solución, que sería Mendy de central, prácticamente Ancelotti no la ha probado nunca. Así que no lo veo en partidos de tanta exigencia", analizó.

"Así que nada, esos dos", se resignó. También destacó que a Ancelotti no le queda otra que "confiar en que Tchouaméni no vea a tarjeta amarilla en Manchester para poder jugar la vuelta. Y sobre todo, y más si sucediera eso, que Rüdiger pueda recuperarse a tiempo para estar en el partido de vuelta que decidirá la eliminatoria contra el Manchester City. Pero no veo más opciones", concluyó.