El debate entre Pedro Martín y Paco González por el actual sistema de Copa: "Los de sexta categoría"

En plena goleada del Mallorca al Girona en los cuartos de final de la Copa del Rey (en el momento en que los de Javier Aguirre iban ganando por 3-0), surgió en Tiempo de Juego un tema de debate siempre interesante, sobre el actual formato del conocido como 'torneo del KO'.

El Mallorca se iba imponiendo con claridad, y mostrando su clara candidatura para las semifinales de la presente edición. Precisamente, los cuartos de final es justo la última ronda que se disputa a partido único. Cabe recordar que las semifinales de la Copa del Rey es la única ronda que se disputa a doble partido, antes de jugar la final, que se celebrará en campo neutral: en esta edición, la sede es el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Sávio pelea un balón con Abdón Prats.EFE





El debate sobre lo que falla en el actual formato tuvo dos variantes: la primera afecta a qué hacer con las semifinales.

Hay a quien le da la sensación de que la emoción se disipa a doble partido. La propuesta de Pedro Martín no es exactamente una 'Final Four' en la que semifinales y final se jueguen a partido único en una misma sede, sino "semifinales en campo neutral y la final en campo neutral, a un partido, como se hace en Inglaterra".

Para Pedro Martín, "si hay que elegir una eliminatoria a doble partido, tiene que ser esta", en alusión a los cuartos de final. El motivo es que "casi siempre van a estar ocho equipos de Primera División en esta ronda, y es muy importante jugar en casa".

Paco González es de los que defienden la espectacularidad de jugarse el pase a la final en un partido único. Al director de Tiempo de Juego le "molaría más" hacerlo "todo hasta el final a partido único. Además, las teles pagan bien".

¿Sobran los enfrentamientos condicionados de las primeras rondas?

El segundo punto del debate sobre lo que no gusta del actual sistema de Copa es la obligación de cruzar a equipos de categoría regional con equipos de Primera División.

El debate se abrió con la participación de Rubén Martín y Guille Uzquiano.

ESCUCHA EL DEBATE EN TIEMPO DE JUEGO SOBRE EL FORMATO DE COPA: ¿QUÉ FALLA EN LAS PRIMERAS RONDAS?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio

De nuevo, dos posturas confrontadas: ¿eliminar o no los cruces con equipos de categorías tan distantes? Rubén Martín 'abrió la lata' mostrándose partidario de no tocar esas primeras rondas: "a mí me gusta condicionar esos partidos porque te toca un Unionistas - Barcelona o un Arandina - Real Madrid, y al equipo 'pequeñito' le das el partido de su vida".

Guille Uzquiano secundó esa idea pero con matices: "Eliminaría alguna ronda". Uzquiano prefiere "que se peguen un poco más los pequeños en esas primeras rondas" y lo explica con un ejemplo: "Una cosa es Unionistas o Arandina, que son equipos de Primera o Segunda RFEF pero las primeras rondas fueron infumbales".

En esas primeras rondas en las que ya había equipos de Primera División, se dieron algunos resultados como Tardienta, 0 - Getafe, 12; Hernán Cortés, 1 - Betis, 12; o Deportivo Murcia, 0 - Deportivo Alavés, 10.

Marcador que refleja el 1-12 del Betis al Hernán Cortés | FOTO: Europa Press





Pedro Martín es más radical en este sentido: "Los equipos de sexta categoría sobran porque son los que dieron el cante. Son equipos de Preferente. Entonces, entre equipos de Preferente y de Primera División hay una diferencia abismal", pero Paco González cree que si esto sucediera "luego hablaríamos de la Copa de Francia o lo que mola la Copa de Inglaterra, donde un equipo de amigos te puede llegar a la final".

Después de intercambiar varias ideas, la conclusión no pudo ser más definitiva por parte de González: "A ver, que la Copa está bien, pero hay cosas con más urgencia de arreglo", y seguro que no tienen que ver con el formato.