David Alonso no tiene rival en Moto3; Sergio García Dols no aprovecha la ausencia de Ai Ogura

El piloto colombiano David Alonso (CFMoto) ganó este domingo la carrera de Moto3 del Gran Premio de Austria, undécima cita del Mundial de motociclismo, y refuerza su liderato en una carrera loca en la que el 'pole man' y su gran rival Iván Ortolá (MT Helmets) tuvo que salir desde el 'pit lane' y remontó hasta la novena posición, pero lejos del podio que cerraron David Muñoz (BOE) y Daniel Holgado (GasGas).

La gran sorpresa de la carrera austriaca de Moto3 llegó en la salida, cuando el español Iván Ortolá, segundo en el campeonato y que salía desde la primera posición, tuvo problemas en su moto al final de la vuelta de calentamiento y, desde la misma parrilla, se tuvo que meter en boxes.

Another Spielberg spectacle in #Moto3! ??



Alonso overcomes a Long Lap Penalty to fend off @david64official and @daniholgado96 in a thrilling finale ??#AustrianGP ???? pic.twitter.com/k2XV1XuOPU