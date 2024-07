David Alonso consolida su liderato en Moto3; Fermín Aldeguer gana y recorta distancias en Moto2

El hispano-colombiano David Alonso (CFMoto) se hizo con la victoria en Moto3, la sexta de la temporada, en el Gran Premio de Alemania, novena cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, para dar otro golpe al Mundial y reafirmarse como líder de la categoría, después de dominar la mayoría de vueltas y acompañado en el podio por el japonés Taiyo Furusato (Honda) y el español Iván Ortolá (KTM).



?? @CollinVeijer95's crash had MASSIVE World Championship implications!



David Alonso heads into the summer break with a 58-point lead on @IvanOrtola48, who is now one point ahead of @daniholgado96 ?????#GermanGP ???? pic.twitter.com/Ko6yqer1pZ — MotoGP™?? (@MotoGP) July 7, 2024

Alonso fue el gran dominador de la prueba de Moto3 en Sachsenring, después de que el 'poleman', el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), su perseguidor en la clasificación, sufriera una caída a las primeras de cambio. El hispano-colombiano aprovechó su oportunidad y rápidamente se puso a rueda de David Muñoz (KTM). Alonso le arrebató la primera posición y comenzó a tirar, dispuesto a no ceder en lo que restaba de carrera.

Daniel Holgado (GasGas), tercero en el Mundial, solo podía ver desde el octavo lugar como el hispano-colombiano se iba y ampliaba su ventaja en el Mundial, ya con 179 puntos en lo más alto. Adrián Fernández (Honda) fue el gran rival de Alonso en el primer tercio de la prueba, pero un error le hizo caer fuera de las tres primeras posiciones, dando paso a Furusato y José Antonio Rueda (KTM).

A SUPER SIXTH victory for David Alonso! ??



23 laps of madness amid crashes, saves, battles and penalties ??#GermanGP ???? pic.twitter.com/Y1BklhiurP — MotoGP™?? (@MotoGP) July 7, 2024

El nipón y el sevillano eran incapaces de superar el ritmo infernal del hispano-colombiano y se iban intercambiando el segundo y el tercer lugar continuamente. Sin embargo, Rueda sufrió una caída cuando restaban tres vueltas. Entonces, con Ortolá, 'long lap' mediante, asegurándose el tercer cajón del podio, Furusato llegó a la última vuelta muy cerca, mientras Alonso seguía imperial. Finalmente, Alonso confirmó la décima victoria en la categoría para ser más líder.

El resto de pilotos españoles, Fernández terminó cuarto, justo por delante de Ángel Piqueras (Honda), mientras que Holgado fue séptimo, David Muñoz, octavo; Joel Esteban (CFMoto) concluyó decimocuarto y Xabi Zurutuza (KTM), decimosexto.

Victoria para Fermín Aldeguer y el líder García Dols cede mucho terreno

El español Fermín Aldeguer (Boscoscuro) ha logrado su segunda victoria de la temporada al ganar el Gran Premio de Alemania de Moto2 en el circuito de Sachsenring y recortar distancias al líder del mundial, el español Sergio García Dols (Boscoscuro), que fue séptimo. El japonés Ai Ogura fue tercero en Sachsenring por detrás del británico Jake Dixon (Kalex).



El líder del mundial, el español Sergio García Dols (Boscoscuro), que salió duodécimo, pudo remontar cuatro posiciones en apenas unas curvas para ponerse octavo, aunque perdió la posición con Alonso López (Boscoscuro). Antes de completarse el giro inicial Vietti ya se había instalado en la primera posición seguido por Dixon. Aldeguer protagonizó un pequeño tirón en el que quien más dio la impresión de 'sufrir' fue el líder del mundial, Sergio García Dols, que no terminaba de mantener el contacto con el quinteto de cabeza.

No había nada decidido, con hasta ocho pilotos en una diferencia horaria mínima y con diez vueltas por delante. Dos vueltas más tarde, a ocho del final, Tony Arbolino cometió un error que le hizo abrirse para evitar la caída y, con ello, ser superado por hasta cuatro pilotos, lo que dejó sólo en cabeza a Fermín Aldeguer, que se encontró con casi un segundo y medio de ventaja sobre Celestino Vietti. Con Aldeguer destacado camino de su segunda victoria de la temporada, comenzó la pelea por el resto de posiciones de podio.

García Dols y Ogura buscaron la mejor situación posible pensando en el mundial. Nadie pudo batir a Fermín Aldeguer, que entró en solitario en línea de meta, con Jake Dixon en la segunda posición y Ai Ogura peleando por el tercer peldaño del podio con Celestino Vietti y Diogo Moreira, que acabó en manos del piloto japonés después de una espectacular pelea entre los tres en las dos vueltas finales.