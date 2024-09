Dario Mierda o Gleb Le Gustaba: los errores que cometieron en Irlanda con la sub-21 de Letonia

La Federación letona de Fútbol dirigió una queja por el grave error que cometió la organización del partido que enfrentó este martes a Irlanda y a Letonia sub-21, en el duelo de clasificación para el próximo Europeo de la categoría.

En la guía del partido, alguien, por algún motivo, pasó los nombres de la plantilla por un traductor online y pegó directamente las traducciones en vez de los apellidos de los futbolistas, lo que dio como resultado una plantilla con nombres deportivos completamente hilarantes.

Así, en vez de jugar Bruno Melnis, Dario Sits y Glebs Patika, según la guía del partido, los delanteros del combinado letón eran 'Bruno the Black' (Bruno, el negro), 'Dario Shit' (Darío Mierda) y 'Gleb Liked It' (Gleb Le Gustaba).

Además, en el centro del campo, jugaba 'Robert the Liar' (Robert, el Mentiroso) en vez de Robert Melkis.

La Federación de Letonia asegura haber recibido disculpas por el fallo.