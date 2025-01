Dani Senabre elige dos palabras para resumir la victoria del Barcelona ante el Athletic: "Justifica el precio de la entrada"

El Barcelona se ha convertido en el primer equipo en meterse en la final de la Supercopa de España tras ganar 0-2 al Athletic de Bilbao con goles de Gavi y Lamine Yamal.

La previa del partido estuvo marcada por la decisión del CSD de darle la cautelar al Barcelona para poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, después de que LaLiga y la RFEF dieran de baja sus fichas al no cumplir el fair play financiero el 31 de enero.

El encuentro comenzó con un gran pase de Lamine Yamal, que era titular tras recuperarse de su lesión, a un Koundé que no pudo marcar ante Unai Simón. En la siguiente jugada, era el lateral francés el que metía un buen centro hacia el área pequeña, donde llegó Raphinha pero su tiro fue demasiado alto. El brasileño pudo marcar también de falta directa pero el portero internacional no s dejó sorprender e hizo una buena parada para evitar el gol.

Tanta insistencia tuvo su recompensa en el minuto 17, cuando una buena llegada del Barcelona por el centro hizo que Balde se metiera en el área hasta línea de fondo y metiera el pase atrás para que Gavi marcara en área pequeña al primer toque.

EFE YEDA (ARABIA SAUDÍ), 08/01/2025.- El centrocampista del FC Barcelona Gavi (c) celebra tras anotar el 1-0 que abre el marcador para el equipo culé durante el encuentro de semifinales de la Supercopa de España de fútbol que enfrenta este miércoles al FC Barcelona y al Athletic de Bilbao en el estadio Rey Abdullah de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Alberto Estévez

Poco después los azulgranas pudieron hacer el segundo, con un pase de Lamine Yamal que dejó solo a Raphinha ante Unai Simón y el portero volvía a evitar el gol del Barcelona con salida rápida que tapó el disparo del brasileño. Antes del descanso, el Athletic pudo empatar con un tiro de Iñaki Williams desde la derecha que se marchó fuera, muy cerca de la cruceta de Szczesny. Y en la última ocasión de la primera parte, una llegada de Yuri acabó con un disparo dentro del área de Iñaki y una buena parada con el pecho de Szczesny, que evitó el gol del Athletic.

La segunda parte comenzó con un nuevo dominio del Bacelona, que marcó el 0-2 muy pronto con un robo en la salida de balón del Athletic, que aprovechó Gavi para meter un buen pase a Lamine Yamal y el joven jugador no falló ante Unai Simón. En la siguiente jugada, Lewandowski pudo sentenciar pero su disparo en área pequeña completamente solo se marchó a la izquierda de la portería de Unai Simón.

EFE YEDA (ARABIA SAUDÍ), 08/01/2025.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal celebra tras marcar el segundo gol ante el Athletic, durante el partido de semifinales de la Supercopa de España de fútbol que FC Barcelona y Athletic Club disputan este miércoles en el estadio Rey Abdullah de Yeda, en Arabia Saudí. EFE/Alberto Estévez

Con el 0-2, Valverde decidió dar entrada a Nico Williams, que no pudo salir titular por una contusión en el tobillo. El Athletic intentó meterse en el partido con varios disparos desde fuera del área que detuvo muy seguro Szczesny. En el 82', De Marcos llegó a marcar el 1-2 pero el gol fue anulado por fuera de juego. Y en el minuto 86 llegó otro gol del Ahletic, esta vez de Iñaki Williams, pero que también fue anulado porque el balón perdido por De Jong tocó en Djaló.

Al final, los azulgranas supieron aguantar la ventaja en el marcador y jugarán la final de la Supercopa el próximo domingo a las 20:00 horas.

el resumen del partido para dani senabre

Dani Senabre, comentarista de Tiempo de Juego, hizo una valoración final de la victoria del Barcelona que le mete en la final de la Supercopa: "Yo resumo todo lo que he visto del Barça, en dos palabras, que es Lamine Yamal. No digo que los demás no hayan estado bien, pero en general ha sido un partido bastante normalito, que no pasará a la historia, que no recordaremos a lo largo de nuestras vidas. No sería un ritmo trepidante ni una competición maravillosa, pero ya solo las gotas de calidad de lo que ha puesto en el campo Lamine Yamal, con pases, con controles orientados, con la magia que tiene siempre en el uno contra uno, para mí justifica el precio en la entrada".