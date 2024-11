Dani Senabre avisa de un síntoma que da sus primeros pasos en el Barcelona: "En estado embrionario"

En Barcelona, el nombre de este jueves es el de Lamine Yamal, que todavía es duda para jugar este fin de semana.

La explosión del joven futbolista azulgrana ha sorprendido incluso a los más experimentados. Precisamente, este mismo día han trascendido unas declaraciones del veterano Robert Lewandowski, que ha recordado haber "visto a muchísimos jugadores jóvenes con talento, pero era la primera vez que tenía este sentimiento de decir, guau, ¿quién es este? ¿Cómo es posible que con esta edad tenga este nivel?", ha dicho en una reciente entrevista.

EFE Lamine Yamal celebra el 0-3 contra el Real Madrid.

Uno de los retos que tiene ahora es mantener este nivel o subir un escalón más, a largo plazo.

Las informaciones desde Cope Barcelona apuntan a que Lamine Yamal no estará todavía a disposición de Hansi Flick este próximo fin de semana, en el partido de LaLiga que le espera al Barça frente al Celta de Vigo.

Al jugador aún le duele el tobillo derecho, no ha podido entrenarse, se ha quedado en el gimnasio y lleva sin ejercitarse con sus compañeros a las órdenes de Flick desde la previa del Real Sociedad - Barcelona, donde viajó, pero no pudo jugar y se quedó finalmente en la grada viendo ese encuentro que perdió el Barcelona.

EFE El delantero del Barcelona Lamine Yamal, durante el partido de LaLiga que FC Barcelona y Sevilla FC disputaron

La duda sigue sobrevolando a si el jugador podría estar este martes para el partido que le espera al Barcelona en Montjuïc frente al Brest.

Sin Lamine en el equipo, la fórmula que utilizó Flick en Anoeta fue la de meter a Fermín en la banda derecha, pero la jugada no le funcionó porque el equipo no remató entre los tres palos.

LA OPINIÓN DE DANI SENABRE: ¿EXISTE YA 'LAMINE-DEPENDENCIA'?

El comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE, Dani Senabre, habla con datos encima de la mesa y su sensación es la de que se está originando una dependencia en el Barça de su nuevo jugador estrella.

"Es evidente que hay 'Lamine-dependencia'. No creo que sea casualidad que los dos tropezones más sonados del Barça hayan sido sin Lamine", expuso.

Sin embargo, considera que es pronto para utilizar ese término: "La Lamine-Dependencia está en un estado embrionario, acaba de nacer prácticamente, es un niño recién nacido que da sus primeros pasos".

Así que, por el momento, no es del todo comparable a la 'Messi-Dependencia' de la que tanto se habló años atrás en el Barcelona: "Aquel término ya era un señor mayor, asentado, casado y con hijos, y estaba mucho más clara. Lamine es evidente que no es tan bueno como Messi, pero los compañeros de Lamine tampoco son tan buenos como los de Messi".

El Barcelona celebra un gol de Leo Messi frente al Granada

Precisamente, se habló de la 'Messidependencia' durante muchos años en el Barcelona. Sin embargo, el delantero argentino no se sentía cómodo hablando de este término: "El Barcelona no depende de un jugador. Juego en el mejor equipo del mundo, que no depende de un jugador, que tiene un plantel muy importante", decía Messi, también en el sentido al que se refería Senabre de una gran plantilla que acompaña al jugador referencia.

LOS DATOS DE LAMINE YAMAL CON EL BARCELONA ESTA TEMPORADA

Lamine Yamal sigue su camino hacia el estrellato, y como comentaba Dani Senabre, es un imprescindible en los partidos grandes del 'nuevo' Barcelona.

Sus números son el reflejo de lo que está siendo la temporada del club azulgrana: ha jugado 12 partidos en LaLiga y cuatro en la Liga de Campeones. Ha marcado seis goles y ha dado ocho asistencias.

EFE Lamine Yamal choca su mano con la de Koundé

Con Lamine en el campo, el Barcelona ha ganado 14 partidos y solo ha perdido dos: frente al Mónaco en la primera jornada de la Champions League, y frente a Osasuna en la jornada 8 de LaLiga, donde Yamal solo jugó media hora. Curiosamente, en las dos únicas derrotas, el joven extremo marcó.

Además, el Barcelona viene de perder en Anoeta, con Lamine en la grada. Del Barça depende romper esa particular estadística que podría ser indicio de una 'Laminedependencia'.