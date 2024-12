Dani Olmo perdió un diente ante el Betis: "No le salía sangre"

El Barcelona terminó por empatar a dos en su visita este sábado al Betis al Benito Villamarín. Un choque que comenzó dominando el equipo de Hansi Flick gracias al gol de Robert Lewandowski.

En la segunda, y tras un polémico penalti de Frenkie de Jong sobre Vitor Roque, el Betis puso el empate gracias a Lo Celso que no perdonó desde el punto de pena máxima.

En el minuto 82', Ferran Torres puso el 1-2 tras un buen pase de Lamine Yamal, y cuando parecía que la victoria iba a viajar a la Ciudad Condal, el Betis puso el 2-2 definitivo en el 94 a través de Diao tras la asistencia de Aitor Ruibal.

EXPULSIÓN DE HANSI FLICK

Una de las imágenes del encuentro fue la expulsión de Hansi Flick que vio la tarjeta roja tras protestar el penalti de De Jong.

Expulsión de Hansi Flick en el encuentro ante el Betis

"Sólo ha sido mi reacción. Tardó mucho en decidir si era penalti o no y, si necesitas tanto tiempo, puede ser duda. No estoy de acuerdo en mi expulsión. No me había pasado nunca, pero tal vez es algo de aquí. Me he enfadado conmigo mismo, no contra nadie", apuntó el alemán en la rueda de prensa postpartido.

diente de dani olmo

En una acción del partido, el internacional español Dani Olmo perdió un diente tras una acción con Marc Bartra.

Dani Olmo perdió un diente ante el Betis

Los compañeros de Movistar+ han difundido una curiosa charla que tuvieron los jugadores del Barcelona en el túnel de vestuarios antes de salir en la segunda mitad.

"No le salía sangre y ha tirado el diente. No le salía sangre", apuntaba Lamine Yamal, a lo que Pedri añadió: "¿No tenías sangre?"

"Pero por qué la has tirado, c****. se ha rayado", añadió Lamine durante esa conversación entre los culés.

"Lo tenía en la mano y le digo: quédatelo, dáselo a alguien...", concluyó Pedri.

Curiosa conversación de los jugadores del Barça en el túnel de vestuarios por el diente de Dani Olmo

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).