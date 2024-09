El curioso motivo por el que Federer no quiso hace años entrenar con Alcaraz: "Puedo disculparme"

El extenista suizo Roger Federer reconoció que se siente "muy emocionado" por ver jugar a Carlos Alcaraz "por primera vez" en la Copa Laver, competición de la que es promotor.

El que fuera número uno del mundo recordó una anécdota con el murciano: "Solo practiqué una vez con él en Wimbledon, cuando todavía era juvenil, y luego, al día siguiente, mi entrenador me dijo: '¿Quieres calentar con él otra vez?' y yo le dije: 'No, está bien, prefiero calentar con su entrenador, que era de mi generación, Juan Carlos Ferrero. Puedo disculparme con Carlos esta semana", comentó entre risas.

Al murciano también le preguntaron en una entrevista en EFE por el asunto y no pudo más que bromear: "Es increíble. Siempre he querido coincidir con él. Tuve la opción de calentar con Federer en Wimbledon hace ya tiempo, pero no pude hablar mucho con él. Desde que estoy en el circuito me hubiera gustado compartir más tiempo, pero no lo he hecho, ojalá puedo verlo más aquí, en la Copa Laver, y pasar más tiempo. Que él pueda estar en mis partidos es una alegría".

"Está claro que yo pude entrenar con él por Juan Carlos, que el día anterior estuvo con Roger, y él le había comentado que estaba trabajando con un 'junior'. Yo entonces no hablaba mucho inglés y al estar rodeado de gente la verdad es que no me salían las palabras. Por eso ahora quiero estar más tiempo con él", aseguró.