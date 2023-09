El curioso despiste de Enric Mas con Uijtdebroeks: "Blobloblo"

Enric Mas, ciclista de Movistar y sexto en la 13ª etapa, la reina que terminaba en el Tourmalet, tuvo un curioso lapsus en la meta de la etapa. El balear, que marcha quinto en la general a 3.01 del líder, el estadounidense Sepp Kuss, acabó "contento" la jornada, aunque reconoció que se esperaba ir "mejor de lo que ha ido".

Lo surrealista llegó en una de las declaraciones que hizo después de la etapa. En un momento dado, el balear quiso hablar del belga del Bora-Hansgrohe Cian Uijtdebroeks, el cual finalizó por delante suyo en la etapa. Sin embargo, lo curioso es que no se acordó del nombre del ciclista.





Enric Mas se refirió a él como el "joven del Bora" (tiene 20 años), al no salirle su nombre. Es en ese momento cuando un periodista le dice el nombre correctamente, pero deja una respuesto icónica: "Eso, Blobloblo". Algo que ha generado muchas respuestas en las redes sociales, la mayoría en clave de humor, con un lapsus curioso al término de la etapa reina.