La curiosa anécdota de Fernando Morientes con uno de sus entrenadores: "Nos volvía locos"

Mallorca y Real Madrid se han enfrenado este sábado en Son Moix, partido del que el equipo blanco consiguió una trabajada victoria gracias al tanto de Tchouaméni (0-1). El centrocampista francés, que no podrá jugar contra el Manchester City, probó suerte con un disparo lejano y sorprendió a Rajkovic parra asentar al frente de la clasificación de Primera División.

Audio

Tchouaméni da una importante victoria al Real Madrid para la consecución del título Partido con ritmo lento en la primera parte y que se animó en la segunda. El Real Madrid pudo ampliar su ventaja, pero un gran Rajkovic evitó los goles merengues. Redacción Deportes 13 abr 2024 - 17:10

El encuentro se rompió con el tanto madridista en la segunda parte, pero los primeros 45 minutos del duelo fueron soporíferos pese a que Jude Bellingham estrelló un potente disparo en el larguero de la meta marllorquinista. Tanto que Fernando Morientes, durante la retransmisión de Tiempo de Juego, tuvo la oportunidad de contar una curiosa anécdota durante su etapa en el Valencia.

Rotaciones pensando en el Manchester City

Carlo Ancelotti era conocedor de la importancia del partido de este sábado, pero con su alineación demostró que también tiene la cabeza puesta en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El técnico italiano apostó por las rotaciones e introdujo un total de cinco cambios en su once titular. El entrenador del Real Madrid decidió dar descanso a Vinicius, Rodrygo, Kroos, Camavinga y Carvajal. Y jugaron desde el inicio Lucas Vázquez, Luka Modric, Brahim, Joselu y Nacho.

Once titular, repleto de suplentes, del Real Madrid contra el Mallorca.@realmadrid

Y aunque Ancelotti, en un principio, especuló en la previa con darle la titularidad a Eder Militao finalmente jugó el veterano central español, que a priori será la pareja de Rudiger en el eje de la defensa en el Etihad Stadium el próximo miércoles debido a la baja de Tchouaméni por sanción.

El brasileño reapareció de su larga lesión contra el Athletic y todavía no está en forma como para afrontar este tipo de partidos. Aunque, sin embargo, ya ha empezado a acumular minutos de cara a un final de temporada muy intenso para los blancos, que todavía deben proclamarse campeones de Liga y podrían disputar unas hipotéticas semifinales de la Champions League.

La anécdota de Fernando Morientes

El Mallorca, durante el transcurso de la primera parte, sacó un córner que dio lugar a un pequeño debate durante la retransmisión de Tiempo de Juego. Y todos los comentaristas estuvieron de acuerdo en afirmar que este tipo de jugadas no deben de ser desaprovechadas por los equipos.

Dani Rodríguez lanzó al primer palo el saque de esquina, mientras que jugadores como Nastasic, Raíllo y Muriqi, que destacan en el juego áereo, estaban preparados para rematar. "A lo mejor ha tirado donde le han mandado o no ha acudido a la zona el que tenía que rematar", comentaba Fernando Morientes. A lo que Manolo Lama respondía: "Ese es el drama del futbolista, que muchas veces llevan en la cabeza la jugada ensayada".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

MALLORCA, 13/04/2024. Los jugadores del Real Madrid a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 31 de primera división que han disputado Mallorca y Real Madrid hoy sábado en el estadio de Son Moix, en la capital balear. EFE/Cati Cladera.

Tras ello, el exfutbolista empezó a contar la curiosa anécdota. "Yo tenía un entrenador con el que ensayábamos tantas jugadas que cuando llegaba el partido no sabíamos cuál era. No voy a decir quién era", narraba Morientes que no pudo soportar la presión y sucumbió a las presiones de Paco González entre risas.

El ex delantero empezó a dar pistas como hace Julio Maldonando 'Maldini' durante el concurso 'Misterio Maldini' de Tiempo de Juego. "No preparaba el entrenador las jugadas ensayadas, era el segundo", era la primera pista que daba. Con la segunda confirmaba que el entrenador está en activo. Y con la tercera, los comentaristas de Tiempo de Juego acertaron que Fernando Morientes se refería a Unai Emery, más concretamente a su segundo entrenador Juan Carlos Carcedo.

"Preparaba las jugadas y era un fenómeno. Pero teníamos tantas que creaba cierta confusión y a veces preguntaba a mis compañeros para saber en qué consistía", concluyó Morientes.

Audio

Canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.