La curiosa anécdota de Bellingham que demuestra su amor por España: "Vamos"

Jude Bellingham es ya todo un icono en el madridismo, tras su fulgurante inicio de LALIGA en el que su cuenta goleadora se ha hinchado en sus primeros goles con el Real Madrid: en concreto, el inglés ha anotado la friolera de cinco goles en sus primeros cuatro partidos.

El nuevo mediapunta blanco ha dejado entrever varias veces su amor por España en esta nueva andadura, con varios gestos que han provocado muchos elogios en redes sociales. El último ha llamado bastante la atención en Inglaterra y ocurrió en el amistoso, con victoria, ante Escocia (1-3).

Jude Bellingham explicando por qué dice “Vamos” en la celebración de su gol con Inglaterra. ???? pic.twitter.com/QesZAFFAaq — ???????? (@_pauliiita) September 15, 2023

Bellingham anotó el 0-2, y en ese momento, se le oyó decir un claro "vamos" en español que ha provocado que los medios ingleses se hagan eco de ello. De hecho, la televisión nacional ITV le preguntó por ese grito en español y cómo está siendo su adaptación a un nuevo idioma.

"No me lo puedo quitar de la cabeza y es hasta duro, porque constantemente estoy recordando a decirlo en español para adaptarme. Luego vuelvo a Inglaterra y claro, me miran como diciendo qué pasa conmigo", ha dicho Bellingham. Desde luego, sus esfuerzos está haciendo para hablar en español, aunque sea solo una palabra.