Las cuatro cosas relacionadas con la DANA que tienen indignado a Paco González: "Intolerable"

Este domingo continúa el trabajo en decenas de pueblos de Valencia para limpiar las calles e intentar localizar a todos los desaparecidos por la tragedia de la DANA, que rondan los 2.000. La cifra de muertos se ha estabilizado en algo más de 200, aunque se espera que suba conforme se vaya entrando en algunas zonas, se retiren todos los coches y se pueda acceder a la totalidad de garajes y párkings.

Mientras miles de voluntarios siguen ayudando a limpiar las calles y retirar escombros. Los militares ya están en acción sobre el terreno y continúa la increíble muestra de solidaridad del pueblo español que no dejado de brindar su ayuda en forma de donaciones económicas, agua, comida, material sanitario y todo aquello que se necesite en Valencia.

EFE Los bomberos extraen agua del parking subterráneo del Centro Comercial Bonaire.

El enfado de Paco gonzález

Paco González, director del programa de Tiempo de Juego, se ha mostrado muy crítico con algunas informaciones que siguen llegando desde el lugar: "Empatizo tanto con la gente de Valencia que prefiero no tener más información porque empiezo a pensar en que a ratos estarán deprimidos, a ratos estarán tristes y a ratos deben estar con un cabreo. Yo tengo cuatro cabreos".

1. El Gobierno Valenciano

"Que el Gobierno Valenciano le llame grupos de respuesta inmediata a los 5 anunciados ayer me parece un sarcasmo intolerable. Respuesta inmediata creando los grupos cuatro días después. Intolerable".

2. El vídeo viral del bombero francés

"Que un bombero francés aparezca, y se publique en Francia, en una localidad valenciana en la que no había aparecido nadie el pasado viernes de policía, bomberos, ejército... y el pobre se quede diciendo ¿somos los primeros que venimos? Me indigna".

3. La reportera de Telecinco y la limpieza de la UME

"Que una reportera de Telecinco, según ha contado nuestro compañero Alex Gomar que está allí en Alfafar, diga 'la UME ya está limpiando las calles' y vayan y le digan, 'pero qué dices de la UME si aquí no ha venido nadie si las estamos limpiando nosotros' y responda 'es que me han dicho los jefes que lo tengo que decir'. Me vuelve a indignar".

4. La AEMET

"Me indigna también que la AEMET no se mire nada más que a su ombligo. He leído hoy en un periódico que han dicho 'lo hemos hecho razonablemente bien'. Enhorabuena. Lo habéis hecho cojonudo. Magnífico. Es que da para cabrearse con tantas cosas..."

EFE Voluntarios en labores de limpieza en Paiporta, Valencia, tras el paso de la DANA

