El cuarto árbitro del Real Madrid-Leipzig irá otra vez 'a la nevera' un mes en Italia

El colegiado italiano Davide Massa dirigirá el encuentro entre el Real Madrid y el RB Leipzig alemán de la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones 2023-2024, que se disputa este miércoles (21.00 horas) en el Santiago Bernabéu, según informó la UEFA.

Una de las noticias está en el cuarto árbitro de este encuentro que será su compatriota Marco Di Bello. Di Bello, que ya estuvo durante más de un mes en la 'nevera' al principio de la temporada, volverá a estar lejos de los terrenos de juego durante las próximas cuatro semanastras su polémico arbitraje en el Lazio-Milan de este viernes en el que expulsó a tres jugadores 'laziali' y mostró un total de 15 tarjetas.

