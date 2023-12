Quejas entre la afición del Valencia por la roja a Javi Guerra y las no expulsiones a Vinicius

El Getafe se impuso por 1-0 al Valencia este viernes en el Coliseum en el partido que abría la 16ª jornada en Primera. El conjunto madrileño se llevó los tres puntos gracias a un gol de Borja Mayoral, en un encuentro que será recordado por la labor del colegiado Guillermo Cuadra Fernández que acabó expulsando a tres futbolistas: Dos ches (Gabriel Paulista y Javi Guerra) y otro azulón (Domingos Duarte) en un partido en el que no hubo ni una fea entrada.

El primero en irse a la calle fue Gabriel Paulista por doble amarilla. El central brasileño vio la primera al filo del descanso tras pedirla él para Latasa por una entrada sobre Mosquera. La segunda, que le costó la expulsión, fue golpear en el rostro al delantero del Getafe en la segunda mitad.

En el minuto 88 le llegó el turno a Javi Guerra por decirle a Cuadra Fernández, según el acta, que era "malísimo". Los jugadores del Valencia se quejaron de la acción que desencadenó la roja después de que el colegiado tropezara con Hugo Duro e interrumpiera un contraataque che, aunque, a pesar de ello, dejó seguir y el Getafe continuó con el esférico. El canterano se quejó y fue expulsado.





El acta arbitral tampoco deja en muy buena posición a Domingos Duarte, que, según el colegiado, insultó a un contrario: "En el minuto 90 el jugador Domingos Duarte fue expulsado por el siguiente motivo: "Dirigirse a un adversario en los siguientes términos: '¡Hijo de puta!". El portugués recibió una falta de Sergi Canós y le insultó desde la distancia.

Pepelu carga contra Cuadra Fernández

El centrocampista del Valencia Pepelu denunció la "chulería" del árbitro Guillermo Cuadra Fernández "desde el minuto uno" del encuentro entre el Getafe y el Valencia. "No me gusta que nos traten así. Son chavales honrados y las pulsaciones de un partido te hacen estar a mil, pero cuando desde el minuto uno te tratan con esa chulería pues es difícil jugar un partido", aseguró Pepelu en declaraciones a VCF Media, la televisión oficial del club. "Lo perdemos por deméritos nuestros, pero hoy toda España y todo el mundo que ha visto el partido se estará preguntando muchas cosas porque el espectáculo no ha sido lo que se merece LaLiga", explicó el jugador.

¿Doble rasero?

Tras el partido la afición che ha puesto el grito en el cielo y ha recordado una situación similar en la que Cuadra Fernández no se atrevió a expulsar a un futbolista del Real Madrid, concretamente a Vinicius, cuando el brasileño le aplaudió en la cara en varias ocasiones y murmuró un 'eres malísimo'. Quizá en aquella ocasión el colegiado balear no lo apreció o no lo quiso apreciar.

Fue durante un partido entre el Real Madrid y el Almería de la pasada temporada. El brasileño sufrió una falta de un jugador del conjunto andaluz y protestó la acción para acabar viendo él la amarilla. Su reacción fue la de aplaudir en varias ocasiones delante del rostro de Cuadra Fernández que no le mostró la segunda cartulina.

El árbitro ya se había visto involucrado en otra fuerte polémica en un Sevilla-Real Madrid en el que anuló un gol por mano también a Vinicius cuando la pelota le toca en el hombro, no expulsó a Camavinga y no pitó un penalti de Diego Carlos. La actuación le costó entrar en la nevera. De aquel día en el Ramón Sánchez Pizjuán hay otra famosa instantanea de Vinicius haciéndole el gesto de estar loco sin ser amonestado tampoco. En el Coliseum tuvo menos paciencia.