La criticada imagen de Alcaraz en el peor partido de su carrera: Nadal nunca lo hizo

Estaba a solo seis puntos de pasar a octavos de final, pero Carlos Alcaraz quedó eliminado en su debut en el Másters 1.000 de Cincinnati, en Estados Unidos a manos del francés Gael Monfils. Cuando el día anterior la lluvia mandó a ambos a vestuarios el partido estaba en el tie break del segundo set con 1-3 a favor del galo, pero el primer parcial se lo había llevado el murciano por 6-4. Solo faltaba el empujón final.

Sin embargo, Alcaraz no salió igual, estuvo fallón y extraño como si tuviera la cabeza en otro sitio, y Monfils dio la vuelta al partido para llevarse el segundo set 7-6 y apuntarse también el tercero (6-4) y dejar en la estacada al español que pagó su frustración con la raqueta, en una imagen que se ha vuelto viral, y llegó a afirmar tras la derrota: "Fue muy duro para mi. Siento que fue el peor partido que he jugado en toda mi carrera".

