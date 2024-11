La crítica de Oli al silencio del sindicato de jugadores por no pedir parar LaLiga por la DANA: "Faltan referentes"

El ex futbolista Oli, comentarista de Tiempo de Juego, y afiliado a AFE se hace muchas preguntas después de tantos futbolistas que querrían no haber jugado

Son muchas las voces de futbolistas y entrenadores que este fin de semana han mostrado su rechazo a que la jornada de fútbol se haya disputado en todas las categorías de nuestro país, más allá de los partidos suspendidos exclusivamente en las zonas afectadas por la DANA que castigó con dureza el este de España el pasado martes.

DEVASTACIÓN EN VALENCIA POR LA DANA

LaLiga, pese al desastre, decidió que el fútbol no parase. En una criticada decisión, el presidente Javier Tebas no solo anunció que LaLiga seguiría con su curso, con las excepciones marcadas por el temporal, sino que lo razonó de la siguiente manera: "Creemos que en la terrible situación que estamos viviendo España, el mejor mensaje no es parar, salvo las zonas afectadas. El mejor mensaje es estar en primera línea en nuestros puestos de trabajo como todos los trabajadores del resto de sectores, dando visibilidad, generando recursos y explicando al mundo que tenemos que estar todos manos a la obra para salir adelante".

OLI, CRÍTICO CON EL SINDICATO DE JUGADORES POR SU SILENCIO

A pesar de contar con la oposición de los jugadores, LaLiga transcurrió con normalidad.

La postura de los jugadores enfadó a uno de los comentaristas de Tiempo de Juego: Oli, ex jugador y afiliado a AFE, criticó con dureza la postura del sindicato y la falta de atrevimiento para haber parado el fútbol en uno de los fines de semana más duros de los últimos años en todo el país.

EFE Giuliano Simeone celebra su gol ante Las Palmas, primero como rojiblanco.

"Me falta algo en todo esto", expuso Oli para plantear su duda: "Me falta saber cuál ha sido la posición de AFE, del sindicato".

Oli, que lleva 32 años de afiliado echa de menos saber "si la AFE ha pedido a LaLiga parar, o si la AFE ha preguntado el sentir de los capitanes, o llevarlo a consulta porque yo ayer escucho a Simeone, a Calleja, a Vicente Moreno, a Miguel después de meter un gol... ¡a todos! Todos dicen de parar y yo me pregunto ¿por qué no paráis?", se pregunta.

Cordon Press Minuto de Silencio durante el Alavés - Mallorca, de LaLiga

Que Javier Tebas haya sido "una sola persona la que decida si se juega o no se juega, eso a mí no me sirve", criticaba.

Oli echa de menos una "llamada a consultas", con una reunión en Madrid con los veinte capitanes de Primera División y haberles preguntado: "Señores, ¿qué queréis hacer, qué podemos hacer? ¿Queréis jugar, no queréis jugar? ¿Paramos, no paramos? Claro, eso tiene una cosa, para eso hay que tener mucha dignidad. Porque hay que decidir parar sabiendo que va a tener consecuencias".

Por esa falta de atrevimiento a asumir las consecuencias de un plantón, lamenta que "me falta eso, me faltan referentes: tenemos a Rodrigo, Balón de Oro, en la Premier League, y no le compete LaLiga española. Morata, el capitán de la Selección Española, en Italia, tampoco le compete. Me faltan referentes", denunció.

"Todos mandan el tuit, el apoyo, la fuerza, el ánimo a todos los afectados, pero yo la AFE, ¿dónde está? ¿Ha dicho algo la AFE?".

Cordon Press Javier Tebas, presidente de LaLiga

Esa pregunta la respondió un Paco González que, por cautela, se guardó su respuesta, "que es un cínica pero creo que es la real. El que manda en LaLiga, y en la Federación, y en AFE es el mismo. Me parece que Tebas manda en los tres organismos".

Sin embargo, la respuesta encendió más aún a un Oli indignado que se pregunta cuántos muertos tiene que haber en Valencia y el resto de zonas para que LaLiga se pare: "Si los jugadores en todas las manifestaciones y los entrenadores dicen de parar, yo me pregunto ¿qué tiene que pasar para que los jugadores digan hasta aquí hemos llegado y paramos?, ¿qué tiene que haber, quinientos muertos? ¿Declararse un Estado de Guerra? ¿Qué tiene que pasar?", reflexionaba antes de concluir que ejecutar la voluntad de haber parado el fútbol en un fin de semana tan delicado habría sido mucho más sencillo.