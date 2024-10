La respuesta de Courtois a Simeone: "Tenemos ideas diferentes de lo que es una provocación"

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, rompió su silencio tras los incidentes que sufrió en el derbi del Metropolitano con el lanzamiento de mecheros y objetos desde el fondo sur sumados a cánticos de odio que provocaron que se detuviera el partido, y admitió la rivalidad pero sin cabida a la violencia.

"Lo importante es que no puede haber violencia. En Bélgica he vivido muchas situaciones así, hay más cultura todavía de eso con los que animan a su equipo. Si hay rivalidad no tengo ningún problema, así son los derbis y los partido calientes, ese ambiente me gusta, me da más adrenalina con cánticos pero siempre desde el respeto. No puede haber violencia", pidió.

"A veces hay un poco de juego entre un jugador y un aficionado, es normal, no tengo problema en que me canten, si no hay violencia no hay problema, pero hay que eliminar a aquellos que quieren hacer daño", añadió.

sus diferencias con imeopne

Courtois no quiso responder a las preguntas directas sobre Diego Simeone, que habló de provocación del portero madridista con su comportamiento, ni el de algunos aficionados del Atlético de Madrid en el derbi.

EFE El portero Real Madrid Thibaut Courtois

"Respeto su opinión pero no la comparto, tenemos otra idea de lo que es una provocación", respondió cuando fue preguntado por la frase de Simeone. "Son las instituciones y organismos los que tienen que decidir y ya lo han hecho. No tengo que comentar nada yo de eso".