El corte de Deschamps a un periodista que le pregunta por el juego de Francia: "Si te aburre..."

De la rueda de prensa previa al partido que enfrenta este martes a Francia y España en las semifinales de la Eurocopa, se ha viralizado en el país francés la respuesta que el seleccionador Didier Deschamps le da a un periodista que le pregunta por el juego.

Fue un periodista sueco quien se dirigió al seleccionador francés con la siguiente pregunta: "¿Entidende las críticas por el juego aburrido del equipo?"

Deschamps se despachó con ironía: "Usted es sueco, ¿está seguro? ¡Seguro que usted vive en Francia! Si se aburre, pues vea otra cosa, no pasa nada. ¡Nadie le obliga!", contestó con un tono desenfadado.

"Está siendo una Eurocopa particular para todo el mundo, con un número de goles por debajo a lo que se ha visto en otras ediciones", analizó. "Tenemos la capacidad de compartir emociones, de hacer felices a los franceses con los resultados que sacamos. Ahora, si los suecos se aburren con nuestro juego, de verdad que no me importa", incidió el seleccionador manteniendo la sonrisa.

Deschamps, y la máscara de Mbappé

En Francia preocupa el estado de Mbappé, tanto por la evolución de su fractura como por lo que le pueda limitar el uso de la máscara durante los partidos.

Cree que Mbappé llegará "al 110 por ciento", aunque no esté del todo bien, comentó también Deschamps en la misma rueda de prensa.

Deschamps ya le ha avisado al Real Madrid de que es probable que el delantero tenga que seguir jugando algunas semanas más con máscara, aunque vaya evolucionando en función de su lesión: "Es una nueva situación para Kylian, el hecho de que tenga que llevar una máscara. Está un poco modificada, no ve exactamente igual. Es una cosa que hay que acostumbrarse. El moratón ha desaparecido y cada día está un poco mejor la nariz. Se va a tener que acostumbrar y la va a tener que llevar un par de semanas más o a lo mejor meses", afirmó.