Rabiot reta a Yamal: "Si quiere jugar una final tiene que demostrar más cosas"

Deschamps halaga a España: "Han sido los que mejor han jugado en la Eurocopa"

El seleccionador de Francia ha señalado en rueda de prensa que la Selección española, a la que se enfrentará en las semifinales de la Eurocopa de fútbol, "es la que mejor ha jugado" de todo el torneo y recordó que España siempre ha tenido un buen centro del campo, clave en sus buenos momentos.

"Las selecciones españolas siempre tienen la capacidad de tener un buen centro del campo. Pedri no está, obviamente (por lesión), pero tienen esa capacidad de ayudar a su selección a mantener el control del partido. Les convierte en un equipo complicado. Rodri, especialmente, es un jugador que es el eje de España. Pero son todos en España, todo lo que han estado haciendo desde el principio del torneo. No quiero pasarles la presión, pero ha sido el equipo que mejor ha jugado en esta Eurocopa y esa es la impresión que me ha dado a mí", dijo.

Otro de los temas por los que ha sido cuestionado es por los extremos españoles, Nico y Yamal: "Si tienen el balón, tenemos que intentar defenderlos. Pero también podemos obligarles a intentar que no reciban, por ejemplo. También podemos limitar su capacidad de ataque dentro del partido. Tienen muchísima calidad y son jugadores que les dan un punto extra. Tienen una física distinta con estos dos futbolistas y dan a España otras posibilidades", afirmó el técnico.

Por último, el entrenador ha hablado sobre la situación de Giroud y de la de Kylian Mbappé tras fracturase la nariz. Deschamps ha asegurado que Giroud ha jugado muy bien los minutos que ha salido al campo y que ha sido "más eficiente" que otros jugadores, por lo que valorará dar la condición de titular al delantero si la situación lo requiere. Y sobre Kylian ha dicho lo siguiente: "Es una nueva situación para Kylian, el hecho de que tenga que llevar una máscara. Está un poco modificada, no ve exactamente igual. Es una cosa que hay que acostumbrarse. El moratón ha desaparecido y cada día está un poco mejor la nariz. Se va a tener que acostumbrar y la va a tener que llevar un par de semanas más o a lo mejor meses" .

Rabiot coincide con su entrenador, pero avisa: "Tendrán sus defectos"

Adrien Rabiot, centrocampista de Francia, aseguró que para frenar a Lamine Yamal, a quien se enfrentará en las semifinales de la Eurocopa de Alemania, hay que sacar al jugador de España "de su zona de confort" y que si éste quiere jugar una final, "deberá demostrar más cosas de las que ha hecho".

"Ha demostrado ser un jugador que puede enfrentarse bien al estrés, tiene muchísimas cualidades. Puede jugar en su club y en un gran torneo como este. Tiene la cabeza fría, pero puede ser un poco difícil jugar una semifinal así en un gran torneo como este. Va a ser cuestión de que podamos meterle presión. Queremos sacarle de su zona de confort. Si quiere jugar una final, tendrá que demostrar más cosas de las que ha hecho", señaló.

Como su entrenador, alabó el juego de España y aseguró que "ha sido la mejor equipo" del torneo: "Es el equipo que ha jugado mejor en el torneo. En cuanto a posesión de balón, control en el centro del campo, con extremos fantásticos que penetran hasta el final... Son muy completos, tienen distintas virtudes".

Además, el mediocentro habló del compromiso de los jugadores con su entrenador y de cómo intentan llevar al terreno de juego las ideas de Deschamps: "Tiene la estrategia muy clara en su cabeza. cuando nos habla y da consejos sobre los rivales, nos hace esperar hasta el último momento para ver quién va a saltar al terreno de juego".