Corberán: "Voy a dejarme la piel por el Valencia"

El nuevo entrenador del Valencia, Carlos Corberán, expresó este sábado en su presentación oficial que se va a dejar “la piel” en este nuevo reto y que está “convencido” de que “los jugadores pueden dar mejor nivel”.

“En este corto espacio de tiempo lo que he hecho es un diagnóstico y mi objetivo va a ser sacar el máximo nivel que sé que ellos tienen. Tengo ilusión y ganas de empezar, hay un rendimiento y un equipo que puede dar más de sí”, aseguró en la sala de prensa del estadio de Mestalla.

El técnico de Cheste (Valencia), que llega al Valencia tras el pago de una cláusula de rescisión que supera los dos millones de euros, procedente del West Bromwich Albion y con un contrato hasta 2027, expresó que viene a trabajar con los jugadores que están, aunque también reconoció que el club está trabajando en el mercado de fichajes.

Corberán rechazó afirmar que afronta el mayor reto de su carrera porque aseguró que desde que es entrenador "cada reto siempre ha sido el más importante y hay que afrontarlo de esa forma". "Desde los inicios he vivido retos difíciles, apasionantes y voy a dar lo mejor de mí mismo”, aseveró.

“Tengo el sincero y profundo deseo de recuperar la ilusión de las personas. En la casa de mis abuelos maternos, al lado de la estufa, estaba en la pared el escudo del Valencia. Soy valenciano, es un sentimiento heredado y cuando uno tiene la posibilidad de venir, tiene que hacerlo. Tengo la ilusión de revertir aquello que no se está consiguiendo”, aseguró.

Corberán incidió en que, desde este domingo, “el objetivo es mejorar el rendimiento del equipo” y, preguntado sobre si firma ser el décimo séptimo a final de temporada, contestó que “ojalá posicionar al Valencia en el lugar que el club merece”.

Sobre su estilo de juego, el técnico valencianista analizó que en defensa deben buscar el equilibrio entre ser agresivo y sólido, mientras que en ataque y con balón, deben buscar el equilibrio entre control y progresión.

Por otro lado, Corberán dijo que no ha hablado con el máximo accionista, Peter Lim, pero sí con la presidenta Layhoon Chan y con el director deportivo Miguel Ángel Corona. Tampoco ha hablado con Rubén Baraja ni con ningún jugador de la plantilla. “Mañana, será el día en el que empecemos a convivir”, apuntó.

“No tengo relación directa con Rubén Baraja, sí indirecta, pero voy a trabajar para aprovechar lo mucho que ha hecho bien en el Valencia. Es importante construir sobre las bases previas y mejorarlas. Voy a aprovechar las cosas bien hechas, pese a lo que hacemos a veces no tengan resultados”, expresó.

EFE Carlos Corberán, junto a Miguel Ángel Corona y el director corporativo Javier Solís.

Por último, el entrenador valenciano no explicó si en su contrato hay una cláusula si el Valencia baja a Segunda División: “He firmado dos años y medio con la convicción de conseguir el objetivo que tenemos ahora. No contemplo otra opción”. En la presentación estuvieron presentes, entre otros, el director corporativo Javier Solís y Miguel Ángel Corona.

habrá refuerzos invernales

El nuevo entrenador del Valencia admitió en su presentación que el club está “trabajando” para reforzar al equipo “con las necesidades que se necesitan”, aunque reiteró que llega para trabajar “con los jugadores que están”.

“Incluso antes de mi llegada, el Valencia como institución está trabajando para reforzar al equipo. En el día a día, mi impresión estará ahí, la comunicación con Corona va a ser constante, sé que el Valencia buscará el máximo esfuerzo y apoyo, aunque el grueso van a ser los jugadores que están, estoy deseando empezar a trabajar con ellos”, dijo.

Pero Corberán no apuntó en qué posiciones busca reforzarse la entidad. “En estos días he analizado la plantilla. Estoy convencido de que estos jugadores pueden dar más nivel porque los he visto hacerlo. Hay fe en ellos y tengo muchas ganas de empezar ya. A partir de ahí, el día a día hará que tome unas decisiones”, dijo. “Tengo una idea de cada jugador de la plantilla. Una idea que luego puede cambiar. Mi trabajo es sacar su máximo rendimiento”, finalizó.