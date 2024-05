El periódico digital The Objective publicó el pasado miércoles audios del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en los que trata de negociar la desviación de 30 millones de euros procedentes de la UEFA con destino las cuentas bancarias de los entonces jugadores del Barcelona, Gerard Piqué y Leo Messi para compensar las pérdidas que habían sufrido como consecuencia de los recortes durante la pandemia, en 2020.

El director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, fue muy contundente con este suceso durante el programa de este sábado: "Bochornoso y episodio triste". En el siguiente audio podrás escuchar la opinión completa de Paco a raíz del mensaje de un oyente.

La noticia

El diario The Objective publicó mensajes y audios relacionados con una conversación donde Rubiales le comunica a Piqué: "Tenemos que retomar el tema de los fondos, o al menos, sacar los 30 kilos para ponerlos a vuestra disposición”.

Según el citado medio, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, mantuvo en 2020 varias videoconferencias para diseñar un plan que permitiera "redirigir los fondos y beneficiar a los jugadores afectados por la crisis sanitaria".

Por otro lado, el diario digital El Español publicó este miércoles que fuentes de la UEFA y la RFEF relataron que en una reunión entre Messi y Ceferin el jugador argentino transmitió la urgencia de crear un fondo destinado, sobre todo, para los futbolistas más necesitados y que él prefería “no cobrar si no hay dinero para ayudar a todos”.

La explicación en El Partidazo de COPE

Horas después de hacerse públicos esos audios, pasó por El Partidazo de COPE con Juanma Castaño el director de The Objective, Álvaro Nieto, que explicó la noticia.

“Piqué dice que están preocupados por la bajada de sueldo durante la pandemia, que en el Barcelona llegó a ser del 70%, y Rubiales llama a Ceferin y hablan de un dinero de los derechos de fútbol. No hay constancia de que ese dinero se llegara a desviar. Parece que tengan algo que ocultar”; le dijo Álvaro Nieto a Juanma Castaño.

El director de The Objective reconoció que han hablado con los protagonistas de estos hechos pero afirmó que ninguno ha querido aclarar las cosas. Pero además, sabe que tuvieron una videollamada entre ellos porque, tras ella, Rubiales le pide a Piqué una camiseta suya y de Messi para mandársela al presidente de la UEFA.

Álvaro Nieto explicó que todo esto lo han hecho público gracias a que han conseguido la copia que se hizo del móvil de Luis Rubiales donde pueden acceder a todos los WhatsApps: “Los abogados nos han dicho que todo lo que sea de interés público, puede sacarse”. Por último, nos adelantó en El Partidazo de COPE que a las 3:30 horas, The Objective iba a publicar una conversación de WhatsAap entre Rubiales y Ceferin donde se habla de Florentino Pérez, “en término muy llamativos”.

Paco González también se manifestó sobre esta noticia y fue muy tajante: "Es de los episodios más asquerosos que he visto yo nunca en el fútbol".

"Que en plena pandemia, primera semana de abril con 500 y pico muertes diarias, que la llamada sea de Piqué de parte de Messi, de Messi y Piqué a Rubiales para que hable con la UEFA que reparta pasta que queremos recuperar dinero. no solamente para ellos, sí, pero sobre todo para ellos porque sino no diría que no trascienda", añadió Paco sobre este asunto.

