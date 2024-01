El Barcelona cayó claramente ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España por 4-1. Un equipo de Xavi Hernández que dejó mala imagen y que se vio desbordado en todo momento por el conjunto de Carlo Ancelotti.

La debacle del combinado culé provocó la contudente reflexión de Dani Senabre durante el tramo final de Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga y él lo tiene claro: "Muere oficialmente".

Vinicius desequilibró la final

Vinícius noqueó a unos frágiles jugadores azulgranas con un 'hat-trick' en la primera mitad y devolvió la corona de 'supercampeón' a los merengues. Los de Ancelotti se 'vengaron' de la edición del año pasado y demostraron más colmillo desde el pitido inicial para llevar el trofeo a las vitrinas del Santiago Bernabéu -el tercero en cinco años-.

Vinicius Junior celebra con Rodrygo Goes tras marcar el cuarto gol ante el BarcelonaEFE

'Vini' comenzó con un tempranero doblete la 'pesadilla' del Barça, que solo sonrió con el gol de Lewandowski. El '7' completó su 'triplete' en menos de 40 minutos en una final que quedó sentenciada en la segunda mitad con el 4-1 definitivo de Rodrygo Goes, ante un conjunto azulgrana perdido atrás y sin ideas, y que agrava su crisis.

Caras largas en el Barcelona a su llegada a casa

A primera hora de la mañana de este lunes, la expedición blaugrana llegó a la Ciudad Condal con tristeza tras la derrota en la final de la Supercopa de España.

Testigo de la llegada fue nuestro compañero Víctor Navarro. Primeramente se vio cómo los jugadores llegaban a la Ciudad Deportiva de Sant Despí.

Posteriormente, fue el presidente Joan Laporta quien se dejaba ver por la Ciudad Deportiva y abandonaba las instalaciones junto a uno de sus hombres de confianza, Enric Masip.

Una de las imágenes de la mañana fue ver al vicepresidente blaugrana Rafa Yuste saliendo de la Ciudad Deportiva junto al director deportivo Deco. Ambos hablando y juntos en el coche del segundo.

Próximo partido, en Salamanca

El conjunto Xavi intentará olvidar las penas de la Supercopa de España este jueves en Salamanca en el duelo de octavos de final de la Copa del Rey ante Unionistas

Para este encuentro, el técnico catalán tiene la baja del central uruguayo Ronald Araujo tras su expulsión este domingo ante el Real Madrid por doble amarilla. La primera tarjeta la vio en el penalti cometido sobre Vinicius en la primera parte y la segunda por su entrada en el medio del campo, también sobre el brasileño.

Araujo y Vinicius hablan sobre esa jugada polémicaEFE

Llamó la atención también el mensaje en redes sociales de Unionistas al poco tiempo después de la derrota del Barcelona en la final. El conjunto salmantino escribió en la red social 'X' el siguiente mensaje: "Creemos". Unionistas se presentó en la ronda de octavos después de eliminar al Villarreal en los penaltis.

La dura reflexión de Dani Senabre

"Hoy muere oficialmente el Barça de Xavi", así comenzó Dani Senabre su análisis tras la derrota del Barcelona en la Supercopa de España ante el Real Madrid y recordó además el debate que había en la Ciudad Condal sobre si era mejor perder contra Osasuna en las semifinales "para ahorrarte esto".

Once del Barcelona ante el Real Madrid en la final de la SupercopaCordon Press

"No han sido 5, han sido 4, pero este Barça no está para competir contra el Real Madrid, si no está para competir al Barbastro casi...", añadía el comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE. Y de los jugadores, apuntaba que "es muy díficil salvar a alguien".

