El contundente mensaje de Bellingham tras la victoria ante el Stuttgart: "Solo los tontos olvidan la R"

El Real Madrid arrancó la nueva Champions League con una sufrida victoria por 3-1 ante el Stuttgart en el Santiago Bernabéu. Un resultado engañoso porque Courtois fue el mejor del partido y sostuvo a su equipo con paradas clave, en especial en la primera mitad. Además, el último tanto, obra de Endrick, no llegó hasta el descuento y con los alemanes volcados en ataque.

Junto al belga, la otra clave de la victoria estuvo en Rodrygo. El brasileño fue el más lúcido del ataque y asistió a Mbappé en el gol que abrió el marcador. Tras el encuentro subió una publicación a su cuenta de Instagram con un mensaje reivindicativo: una fotografía en la que se le veía abrazando a Bellingham, Mbappé y Vinicius la tripleta que da nombre a la BMV.

La imagen iba acompañada del texto: "Champions League en el Bernabéu, siempre es la sensación de la primera vez... ¡Gran noche de nuestro equipo!". La publicación tuvo miles de reacciones, pero la más llamativa quizá fue la del inglés Jude Bellingham.

El centrocampista aprovechó para mostrar su apoyo a su compañero en medio de los rumores que hablan de mal rollo en el vestuario: "Only the fools forget the R", escribió el inglés, que traducido al español significa "Sólo los tontos olvidan la R".

Un apoyo contundente a un Rodrygo que ya fue noticia por quedarse fuera de los nominados al Balón de Oro y que intenta recuperar sobre el césped el protagonismo cedido a sus compañeros en el ataque.