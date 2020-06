El consejo de Juan Sánchez hacia los delanteros del mañana para batir a los porteros más altos

Juan Sánchez ha ejercido como comentarista de excepción en la sesión de tarde de este miércoles en el torneo benéfico de e-Sports de COPE y la Asociación Española de Futbolistas Internacionales (AEdFI). La segunda jornada de la liguilla de la competición nos ha dejado un Athletic Club – Real Madrid que ha contado con el análisis del exjugador de Valencia, Mallorca y Celta de Vigo, entre otros clubes.

Aunque Sánchez no ha jugado en el nuevo San Mamés, sí lo hizo en el antiguo estadio por excelencia de Bilbao. De ahí que no haya dudado a la hora de compartir sus sensaciones sobre el ambiente que se respira en los partidos disputados en la ciudad vasca: “San Mamés aprieta muchísimo. Su afición en todo momento está con el equipo, ayuda mucho al jugador”.

Si hay un integrante del Real Madrid que le ha atrapado durante la victoria de pedrosierra ante Makennsy (2-4), ese ha sido Luka Modric. “Es un jugador espectacular: calidad, llegada, trabajo, es capaz de defender, tiene disparo...”, ha aseverado Sánchez al respecto del mediocentro croata.

El consejo de Juan Sánchez para los delanteros del futuro

Como buen depredador del área, el campeón de dos Ligas y una Supercopa de España en las filas del Valencia siempre tenía algún que otro as bajo la manga. En su caso, enfrentarse a porteros de gran envergadura (a colación de Thibaut Courtois) era un desafío, claro. Aunque con un hándicap para el meta rival.

“Hay que tirar por abajo, siempre por abajo, que les cuesta más llegar”, ha confesado Sánchez entre risas. “Si tienen mucha envergadura, por arriba tapan mucho. Intentas que vaya abajo porque ahí les cuesta más tirarse”, ha añadido el internacional con España (un partido con la absoluta en 1998).

Otro buen consejo que ha dejado el también campeón de Europa con el Valencia (UEFA) ha estado relacionado con las asistencias. “Yo muchas veces he jugado como segundo delantero o mediapunta. Eso va con las rachas. Cuando llevas muchos partidos que no has hecho gol, a lo mejor tienes un poco más de ansiedad y cada pelota que llega te la juegas. Si ves a un compañero mejor colocado y puedes darle un pase, es importante, para el equipo, poder hacerlo”, ha valorado Sánchez desde su experiencia.

Durante el partido, el ariete valenciano ha tenido ocasión de recordar la dupla goleadora que formó con Goran Milojevic en el Mallorca. “Él hizo 23 goles y yo 16”, ha puntualizado Juan Sánchez durante este nuevo encuentro virtual a través de FIFA 20, por una causa tan loable como la de luchar contra las lesiones medulares.