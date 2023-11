Conor McGregor explota tras los últimos disturbios en Irlanda: "Si no actúan pronto, lo haré yo"

Más de 30 personas han sido detenidas en los disturbios que estallaron el jueves a última hora en Dublín y que, promovidos por grupos de la ultraderecha, respondían al apuñalamiento múltiple que dejó cinco personas heridas junto a una escuela del centro de la capital irlandesa, entre ellos tres niños.

Disturbios en DublinEFE

El jefe de la Garda (Policía), Drew Harris, ha confirmado 30 detenciones y ha prometido que hará "muchos más arrestos", tras una noche de violencia en la que han sido saqueadas 13 tiendas y se han destruido tres autobuses y un tranvía. La Policía ha centrado gran parte de los ataques, con once vehículos dañados y varios agentes heridos, uno de ellos en estado grave.

La respuesta de Conor McGregor

El luchador irlandés de artes marciales mixtas ha explotado a través de las redes sociales después de estos últimos disturbios y pide acción.

Antes de ese comentarios en la red social 'X', McGregor aseguraba que su país se encontraba en guerra.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Dentro de sus críticas, el luchador de artes marciales mixtas se mostró en contra de la tibieza del cuerpo de policias tras las declaraciones del jefe policial y además pide una oración por las víctimas del apuñalamiento.

"Niños inocentes apuñalados despiadadamente por un extranjero con trastorno mental en Dublín", escribió antes de agregar: "Existe un grave peligro entre nosotros en Irlanda que nunca debería estar aquí en primer lugar, y no se ha tomado ninguna medida para apoyar al público de ninguna manera con este hecho aterrador".

Un McGregor que siguió reflexionando sobre lo ocurrido y acompañó uno de sus posts con una imagen de Dublin en llamas.

El irlandés, en esa cadena de mensajes a través de la red social llega a califcar de "inútil" al ministro de relaciones Exteriores y Ministro de Defensa, Micheál Martin, a la vez que sigue pidiendo más acción.

La reflexión final de McGregor que apunta que en ningún momento aprueba los enfrentamientos ni ningún tipo de disturbios, ante la idea de que pueda encabezar una rebelión dentro del país.

"No apruebo los disturbios de anoche. No apruebo ningún ataque a nuestros socorristas en el cumplimiento de su deber. No apruebo los saqueos ni los daños a las tiendas. Las escenas de anoche no lograron nada para solucionar los problemas que enfrentamos. Sin embargo, entiendo las frustraciones y entiendo que se deben tomar medidas para garantizar que se produzca el cambio que necesitamos. ¡Y rápido! Estoy en el proceso de arreglarlo. Créanme, soy mucho más táctico y tengo respaldo. Habrá cambios en Irlanda, recuerden mis palabras. El cambio necesario. En el último mes, niños inocentes fueron apuñalados al salir de la escuela. Ashling Murphy asesinado. Dos hombres de Sligo decapitados. ¡Este NO es el futuro de Irlanda! Si no actúan pronto con su plan de acción para garantizar la seguridad de Irlanda, lo haré yo", sentenció.

La condena del Primer Ministro

El primer ministro, Leo Varadkar, ha condenado de forma tajante los disturbios, que considera "una vergüenza para Irlanda", y ha cifrado en unas 500 las personas que participaron. "Ser irlandés es algo más que saludar a la bandera y golpearte el pecho", ha sentenciado el mandatario.

También ha recordado a las víctimas del apuñalamiento múltiple: una niña de cinco años y una mujer adulta sufrieron heridas graves, así como el supuesto agresor, un hombre que según las primeras investigaciones actuó solo.

"El primero fue un ataque contra niños inocentes, el segundo contra la sociedad y el Estado de Derecho", ha señalado Varadkar este viernes, según la televisión pública RTE. Tanto el primer ministro como la Policía han deslizado la necesidad de revisar también la actuación de las fuerzas de seguridad en los disturbios, para determinar si pudieron actuar mejor para impedir la escalada de la violencia.