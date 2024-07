La confesión de Rafa Mir con un 'recado' a Orta y Del Nido: "Ahora me toca hablar a mí"

Rafa Mir es uno de los fichajes del Valencia de cara a la temporada que viene, pero la llegada del delantero a la que fuera su casa no ha sido fácil.

Como confesó en su presentación, su último año en el Sevilla "fue duro": "He tenido que cambiar mi cabeza, he tenido que adaptarme a cada situación que ha ido viniendo, pero estoy muy contento de que al final todo haya salido bien y ha terminado donde tenía que terminar, que es en casa".

Ese mismo día, Rafa Mir aseguró que no era día de hablar del Sevilla, pero avisó que había "tiempo para hablar y hablaré y lo veréis" y todo hace indicar que ese día ha llegado

Este martes DAZN publicará una entrevista con el ariete, pero en la mañana de este martes ya ha publicado un pequeño avance donde deja palabras que darán mucho que hablar ya que manda un 'recado' a Víctor Orta y a Del Nido Jr: "Fueron los que cambiaron las condiciones".

A lo largo de ese avance se escuchan palabras de ambos y al propio Mir diciendo lo siguiente: "Ya han hablado suficiente por mí, ahora me toca mí".

"Han utilizado muchas filtraciones. Yo sé donde quiero ir. Él me había dado su palabra, me había dado la mano. Esta situación no es por mi culpa", son algunas de las palabras que se escucha de Rafa Mir sobre su situación en el Sevilla.

"No me voy a ir donde ellos quieran. Es hora de que la gente sepa lo que ha pasado", apuntó Mir durante esa entrevista. Un Rafa Mir que ya este pasado fin de semana disputó los primeros minutos en su vuelta con el Valencia. Fue en un amistoso ante el Castellón, y en una publicación en Instagram, el delantero no ocultó su alegría por volver a vestir la camiseta 'che'

"¡Qué bonito ha sido volver a lucir este escudo! Acaba de comenzar este camino y no puedo estar mas feliz por cómo están yendo estos primeros dias. No voy a parar de trabajar duro para devolveros con goles todo el cariño que me estáis dando, valencianistas. Es algo que no se puede expresar con palabras. Amunt!", escribió.