Competición atiza al Real Madrid por justificar a Vinicius hablando de una campaña de odio

Martínez Munuera mostró la tarjeta amarilla a Vinicius en El Sadar. Era la quinta para el brasileño esta temporada por lo que debía cumplir ciclo y no podía jugar el siguiente partido liguero ante el Athletic de Bilbao en el Bernabéu. El Real Madrid acudía a Competición para evitar el castigo y se llevaba una negativa y un tirón de orejas.

En su reclamación el Real Madrid se quejaba de la campaña de odio que vive su jugador en los estadios de LaLiga y que también tuvo que sentir en El Sadar con insultos como "Vinicius muérete" y que la reacción del delantero fue fruto de los insultos repetidos hacia su persona durante el partido.

Duro comunicado de LaLiga contra el Real Madrid por sus vídeos y por denunciar a Martínez Munuera El organismo acusa, además, al club de buscar un rédito arbitral con los vídeos que realiza Real Madrid TV sobre los colegiados que pitarán los partidos del equipo. 20 mar 2024 - 15:01

En su escrito Competición entiende que lo que argumenta el Real Madrid no es eximente y mantiene la amarilla: "El club alegante señala en su escrito que el jugador amonestado viene soportando de modo habitual actos de racismo, odio e intolerancia en todos los campos de fútbol que visita el Real Madrid, afirmando asimismo que viene 'siendo habitual la absoluta pasividad del colectivo arbitral y de la propia Federación' y que 'dicha desprotección y pasividad se evidencia en las reiteradas denuncias que esta parte ha tenido que interponer ante la Fiscalía General de Estado ante hechos que se repiten partido tras partido, sin que los árbitros dejen consignado los actos violentos, xenófobos y racistas en las actas de los partidos, blanqueándolos".





"Respecto a la amonestación que aquí se recurre, no solo no se desvirtúa la presunción de veracidad del acta arbitral, sino que se reconoce que la protesta existió, si bien sería resultado 'de la frustración e indefensión al comprobar la evidente pasividad del árbitro respecto de los cánticos que se estaban profiriendo contra su persona'. Tal circunstancia fáctica de pasividad, de enorme gravedad, no queda en absoluto acreditada y además resulta patente que todo jugador profesional conoce, o debería conocer, el resultado de la acción de protestar al árbitro", responde el Comité.

En el fondo del asunto está la disputa que el Real Madrid mantiene con LaLiga y el CTA por los continuos vídeos de su televisión oficial sobre los árbitros de los partidos ligueros del equipo. De hecho la Comisión Delegada de LaLiga este miércoles sacó un comunicado defendiendo a Martínez Munuera y atacando al equipo merengue.