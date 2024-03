La comparación de Gonzalo Miró para "defender la imagen" del Atlético ante el Barça: "Más fácil"

El Atlético de Madrid cayó este domingo ante el Barcelona 0-3 en la 29ª jornada de Liga de Primera División y bajó hasta la quinta posición, lo que supone estar fuera de los puestos que dan acceso a la Champions League la próxima temporada.

Los rojiblancos llegaban al encuentro ante el Barcelona con el gran subidón de moral que supuso la clasificación para los cuartos de final de la Champions ante el Inter de Milan. El Atleti logró el pasado miércoles remontar ante el Inter de Milan gracias a los goles de Griezmann y de Memphis y a la gran actuación de Oblak en la tanda de penaltis. Ahora, los de Simeone se enfrentarán en los cuartos de final al Borussia Dortmund y, en unas hipotéticas semifinales jugarían contra el ganador de la eliminatoria que enfrentará al Barcelona y al PSG de Kylian Mbappé y Luis Enrique.

Joao Félix, objetivo de la afición rojiblanca

Después de esa victoria agónica, el Atleti llegaba al Metropolitano con el cansancio de un partido tan duro y con una prórroga y penaltis; y situado en la quinta plaza tras la victoria del Athletic de Bilbao ante el Alavés este sábado. El gran protagonista en la previa fue Joao Félix, que volvía a jugar ante su afición. La placa del portugués a las afueras del estadio se llenó de basura y suciedad, un reflejo de lo mal visto que está dentro de la afición del equipo al que pertenece. Además, cuando dentro del estadio se escuchó su nombre en la megafonía, recibió una gran pitada, al igual que cuando recibía un balón durante el partido.

Aspecto de la placa de Joao Félix en el Metropolitano antes del Atlético - Barcelona





Con todos estos alicientes, Xavi decidió colocar a Joao Félix en el once inicial. El portugués ya había sido el goleador en el 1-0 del partido de la primera vuelta y ahora, volvería a ser clave. El entrenador azulgrana tenía claro que Joao, como ya hizo en el primer partido, iba a salir extra motivado para demostrar al público su calidad. Y en el minuto 38 se cumplió la “regla del ex”, en la que muchas veces se ha vivido cómo un jugador cedido marca gol al equipo al que pertenece.

Tras una primera parte con muy pocas ocasiones de gol y dominada, sin mucho peligro, por el Atlético de Madrid, llegó una gran jugada entre Gündogan y Lewandowski, que le dio un pase a Joao Félix para que el portugués marcara con un disparo al primer toque dentro del área. El delantero no quiso celebrar el tanto ante “su” público, pero posteriormente Paco González contó que en unas imágenes de El Golazo de Gol se ve cómo el portugués se agarra sus partes en el momento en el que sus compañeros le abrazan para celebrar el gol.

Imagen de la celebración de Joao Félix llevándose una mano a sus partes íntimas.Golazo de Gol





En la segunda parte el Barcelona dio un gran paso aprovechando un grave error de De Paul, que le regaló un balón a Raphinha y el brasileño se la pasaba a Lewandowski dentro del área para que el delantero controlara y marcara con un disparo cruzado que tocaba en el palo derecho de Oblak y entraba en su portería para poner el 0-2.

El tercer gol llegaría tras un pase largo de Gündogan a Lamine Yamal y un centro de Lewandowski a Fermín, que marcaba el 0-3 con un cabezazo en área pequeña. El partido acabó con la expulsión de Nahuel Molina en el descuento, después de una clara falta sobre Vitor Roque.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Gonzalo Miro resalta lo positivo del Atlético de Madrid

Pedro Martín dio los datos de la derrota rojiblanca, la mayor goleada que sufría en su nuevo estadio y que ponía fin a la mejor racha liguera del Atlético en el nuevo Metropolitano: 25 partidos sin perder. Además, esta derrota les deja fuera de los puestos de Champions, algo que no ocurría en las nueve últimas jornada de Liga desde 2012.

Gonzalo Miró analizó el partido en el Tertulión de Tiempo de Juego y quiso resaltar lo bueno que vio en los rojiblancos, pese a la derrota: "Ni he visto tan mal al Atleti ni un gran partido del Barcelona. Su primera media hora me ha gustado, le he visto francamente bien, pero perdona en las áreas. Ha tenido dos ocasiones de Morata y una Barrios y no ha hecho gol; el Barça ha tenido una ocasión y media y ha marcado. En el segundo tiempo, en un error impropio de un jugador profesional, y te marcan el segundo. Aún así, no ha perdido la cara al partido, y Ter Stegen ha mantenido al Barcelona. No he visto un mal partido del Atlético de Madrid pero si perdona en las áreas, no puedes ganar. La preocupación que tengo con la Champions no es por perder hoy, es por el lastre de los partidos ante el Cádiz, el Almería, el Granada..."