Revive la emocionante tanda de penaltis entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán

El Atlético de Madrid se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones después de remontar al Inter de Milán, forzar la prórroga y ser mejor en la tanda de penaltis.

Jan Oblak realizó dos paradas sensacionales, clave para que el equipo de Diego Simeone lograse meterse entre los ocho mejores equipos de Europa en la presente temporada.

Escucha la tanda de penaltis, narrada por Rubén Martín en Tiempo de Juego, entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán

Oblak: "La afición no falla"

El portero Jan Oblak, elegido como el mejor jugador del partido que clasificó al Atlético de Madrid para los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Inter en la tanda de penaltis, dio las "gracias" a la afición, a la que esperó "dar una alegría ganando algo este año", al tiempo que remarcó el "gran" encuentro de su equipo.



"Muchas gracias a todo el mundo; a los compañeros primero, al cuerpo técnico, a todo el mundo que trabaja por nosotros día a día. Me alegro por ellos. Y claro, por la afición, que siempre está a nuestro lado, en las buenas y en las malas. Ojalá que sigan así, nos van a apoyar y ojalá le demos una alegría y ganamos algo este año", declaró a 'Movistar+'.



"El ambiente es fantástico siempre en casa. La afición y el estadio no fallan. Nosotros nos pasa que podemos fallar, pero ellos no fallan. Hoy han estado otra vez determinantes. Nos han ayudado muchísimo y al final felizmente se puede ir todo el mundo contento a casa", añadió el guardameta, que destacó "el gran partido" del conjunto rojiblanco.