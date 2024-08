Combate sucio entre Mayweather y Gotti III que tuvo varios golpes ilegales y que generó abucheos

Floyd Mayweather venció este sábado a John Gotti III, quien nunca representó una amenaza para ‘Money’, en un combate de exhibición en la Ciudad de México, que generó abucheos en los más de 20.000 hinchas que llenaron la Arena CDMX.

En la primera pelea en México de Mayweather, retirado desde 2017 con un récord invicto en 50 peleas, el ex campeón del mundo en cinco divisiones ofreció un combate sucio, con varios golpes ilegales, pero no fue sancionado porque en una exhibición no hay jueces, por lo tanto no hubo un ganador ni un perdedor.

El pleito empezó con desorden, con un primer asalto que se extendió más de los dos minutos pactados y con un Mayweather que comenzó con dos golpes de conejo a Gotti, no permitidos en el boxeo profesional por ser a la nuca.

El árbitro panameño Héctor Afú no dijo nada por las faltas de Mayweather hasta el segundo asalto, en el que detuvo por unos segundos el combate para dejar el cuadrilátero, ante el enojo de ‘Money’, quien pidió lo dejaran seguir y empujó al árbitro.

Al final, Afú fue sustituido por otro referí, pero el daño ya estaba hecho. La pausa desconcentró a Gotti, quien cayó en la trampa del ex monarca.

El ‘Pretty Boy’ se fue adelante en el tercer round, en el que puso en las cuerdas a Gotti, nieto del célebre capo de la mafia, al que conectó un ‘rally’ de golpes, varios de ellos a las zonas blandas.

En el cuarto y quinto episodios, Mayweather aprovechó que Gotti siguió pasivo e impactó con jabs y rectos la cabeza de Gotti, quien cuando intentó atacar, no logró conectar el cuerpo de ‘Money’.

Gotti nunca sacó ventaja de su peso, de casi 184 libras, por las 160 de Mayweather, continuó temeroso y no evitó que Mayweather siguiera dictando el ritmo del combate, en el sexto y séptimo asaltos.

Floyd trató de provocar a Gotti en el octavo y último rollo al bajar su guardia, pero su rival no se soltó y nunca fue una amenaza para ‘Money’, en cambio Mayweather volvió a ser advertido por el árbitro de parar con sus golpes a la nuca.

Antes, en la pelea coestelar, Alan David ‘Rey’ Picasso, una de las principales promesas del boxeo mexicano, se impuso por decisión unánime al armenio Azat Hovhannisyan, en un combate supergallo.

Picasso, de 24 años, sufrió para derrotar a Hovhannisyan, veterano de 36 años, quien le conectó varios golpes a la cara y por momentos no dejó que el mexicano abriera su guardia.

El ‘Rey’ ahora seguirá en su camino para obtener una pelea en contra del japonés Naoya Inoue, campeón indiscutible del peso supergallo.

Alan David mejoró su récord de 29 victorias, 16 antes de tiempo, y un empate; el armenio dejó su marca en 21 triunfos, 17 por nocaut, y cinco derrotas.