La cláusula liberatoria que hace soñar con un Haaland lejos del Manchester City

El Manchester City ampliaba este viernes el contrato del delantero Erling Haaland, de 24 años, por diez temporadas, con lo que el internacional noruego queda ligado al equipo inglés hasta 2034. El club del norte de Inglaterra anunció el acuerdo a través de sus redes sociales, que prolonga la actual vinculación del jugador noruego, que expiraba en junio de 2027.

En un anuncio a bombo y platillo el club se asegura la continuidad durante casi una década de uno de los jugadores más determinantes del fútbol mundial y que ha roto varios récords goleadores. Esta temporada ha marcado 16 goles en 21 partidos de liga, y 21 en 28 choques en total. Figura ya, tras dos temporadas, como el decimoquinto máximo goleador del club en su historia.

la cláusula de salida

La eliminación de las cláusulas salidas del contrato de Erling Haaland es quizás un asunto más importante que la extensión del mismo. Le liga, durante toda su carrera, al club de Mánchester, donde ha logrado asentarse como uno de los mejores delanteros del mundo y le pone la marca en la frente de ser el primero de una reconstrucción para volver a pelear por todo.

Poco a poco se van conociendo detalles del contrato. Se habla de un sueldo de unos 30 millones de euros netos al año y, según publican algunos medios, de la existencia a mitad del acuerdo en 2029 de una cláusula liberatoria. Haaland podrá salir por propia voluntad. Eso sí, previo pago de los millones de euros que el City solicite por el traspaso.

“Siempre digo que una de mis prioridades como agente es ofrecer al jugador aquello que yo llamo ‘la llave de la puerta’. Cuando el jugador va a un club yo hago todo para crear las condiciones para que la llave de la puerta esté en sus manos. ¿Y si mañana no soportas más estar ahí porque no te gusta, o no te pagan bien o porque tu mujer quiere vivir en París? Pues te vas, ¿no? No me gusta cuando mi jugador no es libre de decidir. El trabajador debe tener el derecho de ser traspasado, de decidir su propia vida. Yo invito a los aficionados a pensar que los jugadores también son personas”, confirmaba Rafaela Pimienta, agente de Haaland, en una entrevista con el diario 'AS'.

Cordon Press Erling Haaland celebrando un título con Pep Guardiola

Solo hay una incógnita en este contrato, las supuestas irregularidades financieras del Manchester City. Si el juicio de la Premier League contra el City -que acabó el pasado mes de diciembre- encuentra culpable a los 'Sky Blues' y este es sancionado con la pérdida de categoría, ¿seguirá Haaland en el City?